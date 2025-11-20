Japón invita a China al diálogo mientras Pekín cancela contactos por tensión sobre Taiwán

Tokio, 20 nov (EFE).- Japón insistió este jueves en la importancia del diálogo para abordar sus diferencias con China en medio del peor deterioro de las relaciones entre los países vecinos en años por unos comentarios sobre Taiwán, mientras Pekín anunció el aplazamiento de una reunión ministerial y exigió a Tokio que se retracte.

El ministro de Exteriores japonés, Toshimitsu Motegi, destacó hoy durante un comité parlamentario la importancia de la comunicación para llegar a un arreglo satisfactorio en torno a su desavenencias mutuas, y aseguró que dialogando a diversos niveles «reduciremos las preocupaciones y los problemas, y aumentaremos la compresión y la cooperación», según recogió la cadena pública NHK.

Motegi hizo estos comentarios mientras informaba sobre el desarrollo de la reunión el martes en Pekín de altos funcionarios de ambos países, que se saldó sin mayores avances y generó revuelo en redes sociales por unos vídeos en los que se interpretó que el emisario japonés se había mostrado servil y el chino, desairoso.

«Esa no fue en absoluto la situación en la que se desarrolló la reunión», aseguró el jefe de la diplomacia nipona, que declaró que su representante «refutó» las afirmaciones de las autoridades chinas sobre un empeoramiento de la seguridad en el archipiélago y clarificó la postura de Tokio hacia Taipéi.

Japón no reconoce oficialmente como país a Taiwán, autogobernada desde 1949, pero mantiene estrechos vínculos con la isla, en la que dejó una impronta importante tras medio siglo de ocupación, y las visitas de parlamentarios afines a la isla son frecuentes.

Muestra de esa buena sintonía entre los territorios, cercanos geográficamente en la parte más meridional del archipiélago japonés, fue la salida al paso del canciller taiwanés, Lin Chia-lung, para pedir a sus ciudadanos que aumenten sus viajes a Japón y a consumir sus productos después de que Pekín emprendiera acciones contrarias.

El presidente taiwanés, William Lai, compartió por su parte en redes sociales una foto almorzando sushi con seriola y vieiras de las prefecturas niponas de Kagoshima y Hokkaido, dos de sus principales exportaciones de mariscos, que China volvió a vetar en la víspera en medio del recrudecimiento de la situación.

Japón y China atraviesan un momento de alta tensión después de que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, que lleva un mes en el poder, hiciera unos comentarios en el Parlamento nacional en los que señaló que un ataque de China sobre Taiwán podría justificar una intervención de las Fuerzas de Autodefensa japonesas.

Aduciendo un deterioro en el clima de cooperación, Pekín anunció hoy el aplazamiento hasta nuevo aviso de la reunión que estaba prevista para este mes entre los ministro de Cultura de ambos países junto al de Seúl.

Además, la portavoz del Ministerio de Exteriores chino Mao Nin calificó este jueves las declaraciones de Takaichi de «extremadamente erróneas» que «hieren los sentimientos del pueblo chino», «desafían el orden internacional de posguerra» y «socavan la base y el ambiente de cooperación trilateral».

Mao acusó a Japón de estar «cruzando líneas» en un asunto que considera interno, e instó al país vecino a «retractarse de sus declaraciones erróneas» y a «reflejar de manera concreta en sus acciones» los compromisos asumidos con China.

Japón reconoció a la República Popular de China como el único gobierno legítimo de China en un documento conjunto que se remonta a 1972, cuando ambos países normalizaron sus relaciones diplomáticas y Tokio rompió relaciones con Taiwán.

Desde entonces, Japón ha adoptado la postura oficial de respetar las reivindicaciones de Pekín sobre la isla, aunque mantiene al mismo tiempo intercambios no gubernamentales con Taipéi y ha adoptado políticas consideradas hacia la isla, como permitir, desde el pasado mayo, que los taiwaneses que se casen con japoneses o se naturalicen pongan Taiwán como lugar de origen, en lugar de China, como venía haciéndose. EFE

