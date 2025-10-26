Japón lanza con éxito su nueva nave no tripulada hacia la Estación Espacial Internacional

1 minuto

Tokio, 26 oct (EFE).- Japón lanzó este domingo su nueva nave no tripulada HTV-X, que se espera que llegue a la Estación Espacial Internacional (EEI) el próximo jueves, a bordo del cohete insignia H3 de la Agencia Aeroespacial japonesa (JAXA).

El nuevo vehículo de reabastecimiento de la estación espacial, sucesor al modelo HTV que operó entre 2009 y 2020, «se colocó en órbita aproximadamente 14 minutos y 4 segundos» tras el despegue del vehículo de lanzamiento a las 9:00 hora local (00:00 GMT) desde el Centro Espacial de Tanegashima, dijo JAXA.

Según la agencia nipona, el HTV-X es un vehículo de última generación con una capacidad máxima de carga útil de 6 toneladas y que mejora en 1,5 veces la capacidad de transporte de su predecesor, que entregó suministros a la EEI en nueve ocasiones entre 2009 y 2020.

La misión del nuevo vehículo es entregar a la Estación Espacial Internacional «equipos esenciales y dispositivos experimentales» además de suministros como alimentos, agua y ropa.

Inicialmente previsto para el pasado martes, el lanzamiento fue retrasado en tres ocasiones debido a las condiciones meteorológicas adversas, y se prevé que se acople a la EEI el próximo jueves. EFE

daa/jrh