Japón lanza con éxito su nueva nave no tripulada hacia la Estación Espacial Internacional

(Actualiza con detalles sobre la llegada del HTV-X a la EEI)

Tokio, 26 oct (EFE).- Japón lanzó este domingo su nueva nave no tripulada HTV-X a bordo del cohete insignia H3 de la Agencia Aeroespacial japonesa (JAXA), un vehículo que se espera que llegue a la Estación Espacial Internacional (EEI) el próximo jueves.

El nuevo vehículo de reabastecimiento de la estación espacial, sucesor al modelo HTV que operó entre 2009 y 2020, «se colocó en órbita aproximadamente 14 minutos y 4 segundos» tras el despegue del vehículo de lanzamiento a las 9:00 hora local (00:00 GMT) desde el Centro Espacial de Tanegashima, dijo JAXA.

Según la agencia nipona, el HTV-X es un vehículo de última generación con una capacidad máxima de carga útil de 6 toneladas y que mejora en 1,5 veces la capacidad de transporte de su predecesor, que entregó suministros a la EEI en nueve ocasiones entre 2009 y 2020.

La misión de la nueva nave es entregar a la Estación Espacial Internacional «equipos esenciales y dispositivos experimentales» además de suministros como alimentos, agua y ropa.

Inicialmente previsto para el pasado martes, el lanzamiento fue retrasado en tres ocasiones debido a las condiciones meteorológicas adversas.

JAXA afirmó que se prevé que la nave no tripulada sea capturada por el brazo robótico de la EEI el próximo jueves a las 00:50 hora local de Japón (15:50 del miércoles GMT), para luego acoplarse a la estación internacional en la tarde de ese mismo día.

«¡Haré todo lo posible para cumplir con las expectativas de todos agarrándolo firmemente con mi brazo robótico!», afirmo este domingo en la red social X el astronauta japonés Kimiya Yui, en la EEI tras despegar el pasado 2 de agosto en la misión Crew-11 de la NASA y SpaceX. EFE

