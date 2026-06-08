Japón mantiene en el 0,5 % el crecimiento del PIB entre enero y marzo

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Tokio, 8 jun (EFE).- El Gobierno japonés mantuvo este lunes en el 0,5 % el crecimiento del producto interior bruto (PIB) para el primer trimestre del año, entre enero y marzo, en comparación con el período anterior, aunque redujo la tasa de crecimiento a ritmo anualizado por una reducción en las inversiones corporativas.

El consumo de los particulares, que representa en torno al 60 % de la economía japonesa, mantuvo el crecimiento del 0,3 % registrado inicialmente, encadenando su quinto trimestre consecutivo al alza, según los datos revisados publicados hoy por la Oficina del Gabinete japonés.

Además, las exportaciones, que en las cifras preliminares publicadas en mayo registraron un aumento del 1,7 %, pasaron a crecer un 1,8 %, aunque las importaciones se redujeron, desde un aumento del 0,5 % a uno del 0,4 %.

La inversión corporativa pasó a reducirse un 0,7 % respecto al último trimestre del año anterior, frente al aumento del 0,3 % registrado en el informe de mayo.

La inversión pública, sin embargo, pasó a registrar un aumento del 1,5 %, frente al 1,4 % reportado inicialmente.

A ritmo anualizado, la economía japonesa experimentó un crecimiento del 1,8 %, tres puntos porcentuales menos de lo registrado en el informe preliminar.

Los datos llegan después de que el Gobierno de la conservadora Sanae Takaichi aprobase a finales de la semana pasada un presupuesto adicional de 3,11 billones de yenes (unos 16.700 millones de euros) para hacer frente a la subida de los precios de la energía por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Los ambiciosos planes de estímulos de Takaichi han puesto nerviosos a los inversores por la dependencia de Japón de la emisión de deuda, y han contribuido a elevar el rendimiento de los bonos nipones a niveles no vistos desde la década de los noventa. EFE

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