Japón medita su papel en garantías de seguridad a Ucrania dentro de limitaciones legales

3 minutos

Tokio, 19 ago (EFE).- El primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, dijo este martes que Japón considerará qué papel jugará en la provisión de garantías de seguridad para Ucrania dentro de sus limitaciones legales, mientras continúan las conversaciones lideradas por Estados Unidos para poner fin a la guerra con Rusia.

El mandatario nipón realizó estos comentarios después de que el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, señalara en un programa de televisión estadounidense que Japón está entre las naciones que han estado colaborando para esbozar un eventual plan de garantías de seguridad para Kiev para disuadir cualquier agresión rusa sobre el territorio vecino en el futuro.

«Jugaremos nuestro papel de forma apropiada teniendo en cuenta lo que podemos y debemos hacer dentro de nuestro marco legal y de nuestras capacidades», dijo Ishiba en declaraciones a la prensa desde el Kantei, la sede del gobierno central japonés.

«En este momento, no podemos decir específicamente qué vamos a hacer» en el marco de dicho plan de garantías, añadió el mandatario, según declaraciones recogidas por la agencia de noticias Kyodo.

La actual Constitución japonesa, que entró en vigor en 1947 durante el período de ocupación estadounidense tras la Segunda Guerra Mundial, sólo permite el uso de la fuerza para su propia defensa, lo que limita las acciones del país en el extranjero.

Sus fuerzas armadas, las denominadas Fuerzas de Autodefensa, han participado en el pasado en misiones de paz y antipiratería en ultramar, pero su despliegue y funciones han de ser milimétricamente medidas para que se ciñan al marco legal del país.

Tras el encuentro del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, y líder europeos en Washington, al que también asistió Rutte, el secretario general de la OTAN declaró en entrevista con Fox News que el Gobierno estadounidense «quiere estar involucrado» en un esfuerzo internacional para dar seguridad a Ucrania que lideran Reino Unido y Francia, y que incluye a naciones como Japón y Australia.

El neerlandés remarcó, no obstante, que en la reunión en la Casa Blanca no se acordó desplegar tropas en el terreno ni se concretaron papeles concretos, entre ellos el estadounidense.

El primer ministro Ishiba elogió la iniciativa del presiente Trump para tratar de llevar la paz a Ucrania mediante el encuentro con Zelenski, que siguió a su cumbre con el presidente ruso, Vladímir Putin, en Alaska la semana pasada, y su deseo de querer mantener una reunión a tres bandas para avanza en las negociaciones.

«Lo importante es lograr un alto el fuego lo antes posible y una paz justa», señaló el mandatario nipón, quien subrayó la necesidad de evitar que ciudadanos inocentes tanto de Ucrania como de Rusia sean víctimas de la guerra. EFE

mra/jac