The Swiss voice in the world since 1935

Japón medita su papel en garantías de seguridad a Ucrania dentro de limitaciones legales

Este contenido fue publicado en
3 minutos

Tokio, 19 ago (EFE).- El primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, dijo este martes que Japón considerará qué papel jugará en la provisión de garantías de seguridad para Ucrania dentro de sus limitaciones legales, mientras continúan las conversaciones lideradas por Estados Unidos para poner fin a la guerra con Rusia.

El mandatario nipón realizó estos comentarios después de que el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, señalara en un programa de televisión estadounidense que Japón está entre las naciones que han estado colaborando para esbozar un eventual plan de garantías de seguridad para Kiev para disuadir cualquier agresión rusa sobre el territorio vecino en el futuro.

«Jugaremos nuestro papel de forma apropiada teniendo en cuenta lo que podemos y debemos hacer dentro de nuestro marco legal y de nuestras capacidades», dijo Ishiba en declaraciones a la prensa desde el Kantei, la sede del gobierno central japonés.

«En este momento, no podemos decir específicamente qué vamos a hacer» en el marco de dicho plan de garantías, añadió el mandatario, según declaraciones recogidas por la agencia de noticias Kyodo.

La actual Constitución japonesa, que entró en vigor en 1947 durante el período de ocupación estadounidense tras la Segunda Guerra Mundial, sólo permite el uso de la fuerza para su propia defensa, lo que limita las acciones del país en el extranjero.

Sus fuerzas armadas, las denominadas Fuerzas de Autodefensa, han participado en el pasado en misiones de paz y antipiratería en ultramar, pero su despliegue y funciones han de ser milimétricamente medidas para que se ciñan al marco legal del país.

Tras el encuentro del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, y líder europeos en Washington, al que también asistió Rutte, el secretario general de la OTAN declaró en entrevista con Fox News que el Gobierno estadounidense «quiere estar involucrado» en un esfuerzo internacional para dar seguridad a Ucrania que lideran Reino Unido y Francia, y que incluye a naciones como Japón y Australia.

El neerlandés remarcó, no obstante, que en la reunión en la Casa Blanca no se acordó desplegar tropas en el terreno ni se concretaron papeles concretos, entre ellos el estadounidense.

El primer ministro Ishiba elogió la iniciativa del presiente Trump para tratar de llevar la paz a Ucrania mediante el encuentro con Zelenski, que siguió a su cumbre con el presidente ruso, Vladímir Putin, en Alaska la semana pasada, y su deseo de querer mantener una reunión a tres bandas para avanza en las negociaciones.

«Lo importante es lograr un alto el fuego lo antes posible y una paz justa», señaló el mandatario nipón, quien subrayó la necesidad de evitar que ciudadanos inocentes tanto de Ucrania como de Rusia sean víctimas de la guerra. EFE

mra/jac

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
57 Me gusta
64 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
11 Me gusta
10 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
13 Me gusta
11 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR