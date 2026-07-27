Japón mira a la IA física para recuperar su liderazgo en el sector de los robots

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Jorge Dastis

Tokio, 27 jul (EFE).- El liderazgo japonés en el sector de los robots lleva tiempo en duda ante las ambiciones de China y las inversiones de Estados Unidos en ámbitos como los humanoides o la inteligencia artificial (IA), y Tokio busca revertir la situación impulsando la industria de la IA física, donde, según expertos, el país juega con ventaja.

Masaaki Matsumoto, jefe de investigación en el Instituto de Investigación Mitsubishi (MRI, en inglés), explica en una entrevista con EFE que Japón está impulsando una «política nacional» de la IA física, el uso de programas de inteligencia artificial para controlar los movimientos de robots industriales o de servicio.

La decisión es estratégica, ya que el rápido envejecimiento de la población japonesa requiere innovar para hacer frente a la escasez de mano de obra, pero para Matsumoto es también algo natural al considerar que el país cuenta con un nivel de calidad en sus servicios sin igual en el mundo que puede aprovechar para ponerse al frente.

«El alto nivel de calidad que se espera de los servicios japoneses no tiene parangón en el mundo. Incluso si estos servicios son reemplazados por robots en el futuro, se seguirán imponiendo estándares extremadamente altos», afirma el investigador.

A medida que el desarrollo de robots de servicio avance y el ‘hardware’ se estandarice, lo más importante, argumenta Matsumoto, será el ‘software’, los datos y el entrenamiento que determinen los movimientos y respuestas del robot.

Menos recursos financieros

La IA física también puede usarse para impulsar el ámbito de los robots industriales, donde Japón continúa siendo una importante potencia mundial. Pero el camino no está exento de desafíos.

Durante décadas, Japón estuvo a la cabeza en el desarrollo e implementación de robots industriales, pero en los últimos años se ha quedado rezagada frente a China y Estados Unidos, especialmente en el ámbito de la IA debido, sobre todo, a una gran diferencia en los recursos financieros.

El Gobierno japonés de Sanae Takaichi está tratando de revertir la situación. La estrategia de crecimiento publicada por las autoridades el pasado junio contempla una inversión público-privada de 10,5 billones de yenes (unos 56.000 millones de euros) en el campo de la IA física, mientras la ‘Estrategia de Robótica con IA’ del Ministerio de Economía, Comercio e Industria fija el objetivo de introducir 10 millones de robots en el país para 2030.

Corea del Sur

Para lograrlo, argumenta Matsumoto, Tokio tiene en Corea del Sur un aliado natural.

«La mayor fortaleza de Corea del Sur reside en su alta densidad de robots», explica el experto. El país ocupa el primer lugar en la clasificación mundial de densidad robótica, que mide cuántos robots operan por cada 10.000 trabajadores. Japón ocupa el puesto número 4.

Según Matsumoto, el campo más plausible para la colaboración entre ambos países es la investigación, con acuerdos entre universidades y centros para desarrollar una plataforma conjunta de inteligencia artificial que impulse a los robots del futuro.

Industria más que humanoides

El objetivo de Tokio, sin embargo, no es tanto el de competir con China o Estados Unidos en el popular campo de los humanoides, cuyas aplicaciones prácticas parecen todavía lejos de materializarse, sino recuperar y cimentar su liderazgo en el campo industrial.

«Es cierto que China está invirtiendo un presupuesto enorme en el desarrollo de robots humanoides. Sin embargo, considerando sus aplicaciones prácticas, creo que aún no han alcanzado un nivel que permita su uso adecuado en fábricas o hogares», asegura Matsumoto.

Tomoaki Ujimaru, investigador en el Instituto de Investigación Mitsubishi que trabajó en la industria manufacturera, explica que los vídeos de robots humanoides chinos haciendo volteretas y corriendo maratones llaman la atención, pero al fin y al cabo implican movimientos predeterminados y programados.

«En realidad, hay muchos casos en los que tropiezan y caen tras realizar acciones», dice el experto.

La política general de Japón, por contra, es «fortalecer su posición en el campo de los robots industriales», explica Matsumoto, especialmente en el ámbito de los robots de brazo multieje y vehículos guiados automáticamente.

Para lograrlo, el país ha encargado al consorcio Noetra, establecido por gigantes como SoftBank, Sony, Honda y NEC, el desarrollo de los 10 millones de robots que Japón pretende introducir en sectores como la manufactura o la producción alimentaria para 2030.

El grupo se ha puesto manos a la obra, y la semana pasada anunció un acuerdo con el gigante estadounidense de los semiconductores Nvidia para construir una «fábrica de IA» con miles de chips de la compañía para desarrollar los modelos que permitan operar esos robots.

«Japón inventó la industria manufacturera moderna», dijo el CEO de Nvidia, Jensen Huang, al anunciar la colaboración: «ahora está construyendo las fábricas de IA que impulsarán la próxima revolución indsutrial». EFE

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