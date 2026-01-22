Japón no aclara si se unirá a la Junta de Paz de Trump pero aspira a tener «un papel»

Tokio, 22 ene (EFE).- El portavoz gubernamental japonés, Minoru Kihara, aseguró este jueves que el país aspira a tener «un papel» en la Junta de Paz para Gaza promovida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero no aclaró si la mandataria japonesa, Sanae Takaichi, aceptará la invitación del estadounidense para unirse.

Japón «ha apoyado de manera consistente los esfuerzos del presidente Trump por la paz en Oriente Medio, incluida Gaza, desde el punto de vista de contribuir activamente a lograr la paz y la estabilidad», dijo Kihara durante su rueda de prensa diaria, en declaraciones recogidas por la agencia local de noticias Kyodo.

Aun así, el portavoz indicó que el Ejecutivo todavía está examinando los detalles de la iniciativa, después de que Takaichi recibiese una invitación de Trump para unirse.

El mandatario estadounidense preside este jueves en Davos (Suiza) la ceremonia de puesta en marcha de la Junta de Paz, un organismo internacional concebido inicialmente para supervisar la implementación del alto el fuego en la Franja de Gaza pero que Trump pretende ampliar a otros conflictos, convirtiéndola en una alternativa al Consejo de Seguridad de la ONU.

Hasta ahora, al menos 35 de una cincuentena de jefes de Estado y de Gobierno han aceptado formar parte de la junta, según informó la Casa Blanca, que no facilitó una lista detallada.

Entre los países que han aceptado ser miembros del organismo se encuentran Israel, Argentina y Egipto, mientras que otras naciones como Francia, Noruega y Suecia han rechazado la iniciativa, y organismos como Human Rights Watch (HRW) han criticado el plan por omitir referencias a los derechos humanos e incluir a líderes de Gobiernos acusados de abusos. EFE

