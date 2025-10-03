Japón nombra a Hiroshi Yamauchi como su nuevo embajador en España
Tokio, 3 oct (EFE).- El Gobierno japonés nombró este viernes como su nuevo embajador en España a Hiroshi Yamauchi, quien hasta ahora venía desempeñándose como jefe de la legación diplomática del país asiático en Argentina, confirmó a EFE el Ministerio de Exteriores.
Yamauchi, nacido en Hiroshima en 1960, ha trabajado, como embajador en Argentina y consejero en las Embajadas japonesas en Perú y México, y como ministro consejero en esta última y en la misión diplomática nipona en Italia.
También ha ocupado varios cargos en el Ministerio de Exteriores, como consejero y director general de Política Exterior o director de la Oficina de Seguridad para los Ciudadanos Japoneses en el Extranjero.
Graduado en Derecho por la Universidad de Kioto, era coordinador general de Información Internacional en el Ministerio de Exteriores cuando fue nombrado embajador en Argentina, en septiembre de 2022.
Yamauchi sucederá en el cargo con efecto inmediato a Takahiro Nakamae, que también fue embajador en Argentina antes de pasar a Madrid. EFE
