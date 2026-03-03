Japón ordena a sus navieras suspender entrada al golfo Pérsico por crisis en Oriente Medio

2 minutos

Tokio, 3 mar (EFE).- Japón ordenó a sus navieras que suspendan las entradas de buques al golfo Pérsico ante la escalada del conflicto en Oriente Medio, afirmó este martes una fuente gubernamental, aunque aseguró que las perturbaciones en el flujo de crudo por el estrecho de Ormuz no ponen en riesgo su seguridad energética.

«Dado que las tensiones en las aguas que rodean Irán están aumentando, se ha ordenado a los buques y tripulaciones que navegan por la zona que se abstengan de entrar en el golfo Pérsico», dijo en una rueda de prensa el portavoz gubernamental japonés, Minoru Kihara.

Las autoridades niponas urgieron a los buques que ya se encuentran en el golfo Pérsico que fondeen en un lugar seguro, dijo Kihara, antes de añadir que no se han registrado daños en los barcos japoneses en la zona.

El ministro de Asuntos Exteriores nipón, Toshimitsu Motegi, trasladó además el lunes al embajador iraní en Tokio, Peyman Saadat, su preocupación por la seguridad en el estrecho de Ormuz.

Según cifras gubernamentales, al menos 42 barcos vinculados con Japón se han visto obligados a permanecer en el golfo Pérsico, y 23 ciudadanos japoneses se encuentran a bordo de cuatro buques a la espera de la autorización de entrada en el golfo debido al bloqueo en el estrecho de Ormuz.

La orden gubernamental llega después de que algunas de las principales navieras de Japón, junto con otras de Asia-Pacífico, anunciaran el lunes la interrupción o la reorganización de sus actividades en el estrecho de Ormuz, crucial para el comercio energético global, ante la escalada del conflicto en Oriente Medio.

Japón importa un 90 % de su petróleo desde Oriente Medio, según la cadena pública NHK, aunque el ministro de Comercio, Yosei Akazawa, destacó que por el momento el archipiélago no cuenta con problemas de abastecimiento.

El país asiático cuenta con reservas de crudo para 254 días entre el sector público y privado, dijo Akazawa en una rueda de prensa este martes, y de gas natural licuado para unas tres semanas.

«Seguiremos vigilando la situación y tomaremos las medidas necesarias para garantizar el suministro estable de energía de Japón», explicó Akazawa, quien afirmó que el país no sufrirá interrupciones a corto plazo del suministro estable de electricidad y gas. EFE

pbz-yk/daa/jrh