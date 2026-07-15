Japón permitirá a empresas construir en terreno protegido en las faldas del monte Fuji

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Tokio, 15 jul (EFE).- El gobernador de la prefectura japonesa de Yamanashi, Kotaro Nagasaki, afirmó este miércoles que permitirá por primera vez a empresas privadas construir en terreno protegido en la falda norte del monte Fuji, una medida que defendió como destinada a crear un espacio de «alta calidad» mientras lucha contra la masificación turística.

La prefectura liberará terreno público protegido en el distrito de Kenmarubi, explicó el gobernador en una conferencia de prensa.

«El objetivo no es edificar de forma masiva, sino crear un espacio exclusivo, tranquilo y de alta calidad que impulse la economía de toda la región vecina», afirmó.

Esta es la primera vez en la historia de la prefectura que el gobierno local permitirá a empresas privadas intervenir en terrenos protegidos a las faldas del volcán, que cuenta con estrictas normas contra la alteración de sus paisajes tras su declaración como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2013.

Según afirmó el gobernador, el objetivo es «construir una Yamanashi abierta al mundo, donde crear un espacio único y digno de su esencia como lugar de culto».

La zona contará con 48,8 hectáreas aproximadamente, aunque Nagasaki adelantó que «no será un terreno donde valga cualquier cosa».

Pese al anuncio, el gobernador no dio más detalles sobre las condiciones que deberán cumplir las empresas para el concurso público, aunque señaló que «hoy es el punto de partida de esa discusión».

Según lo previsto, la investigación de mercado y la consulta preliminar comenzarán este mes de julio, mientras que la convocatoria para empresas nacionales e internacionales se abrirá en diciembre.

Esta decisión se suma a otras iniciativas para lograr «un turismo más sostenible» en el Fuji, según el gobierno local, tras registrarse una «congestión extrema» cerca de la cima que llevó a las autoridades niponas a implementar restricciones que han abierto el debate entre escaladores y turistas.

La subida de la cuota de entrada, la obligación de pernoctar una noche o la posible prohibición de escalada fuera de temporada son algunas de las medidas tomadas, que Nagasaki calificó como «la receta necesaria» para fomentar un turismo sostenible en el monte, que hace unas semanas inició su temporada de ascensos hasta septiembre. EFE

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