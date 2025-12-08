Japón pide «contención máxima» a Camboya y Tailandia en pos de la estabilidad regional

2 minutos

Tokio, 8 dic (EFE).- Japón pidió este lunes «contención máxima» a Camboya y Tailandia en pos de la estabilidad regional, tras el resurgir de los enfrentamientos fronterizos entre los dos países en los que ya se han confirmado la muerte de al menos cinco personas.

El Gobierno japonés expresó su «profunda preocupación» por la creciente tensión entre las potencias vecinas pese a la declaración conjunta que suscribieron el 26 de octubre para cesar las hostilidades, indicó el secretario de prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores, Toshiro Kitamura, en un comunicado.

Tokio señaló que «se opone a cualquier acción que pueda agravar la situación», e instó una vez más a Nom Pen y Bangkok a «respetar el acuerdo de alto el fuego, a actuar con la máxima contención y a buscar una solución pacífica mediante el diálogo».

«La mejora de las relaciones entre Camboya y Tailandia es indispensable para la estabilidad y el desarrollo de toda la región», añadió el Ejecutivo nipón, que afirmó que se coordinará con los países pertinentes «para promover la distensión de la situación».

La tensión entre los dos países del Sudeste Asiático se encamina a un nuevo recrudecimiento después de que el Ejército tailandés lanzara este lunes ataques aéreos contra infraestructuras militares de Camboya tras un incidente en la frontera el domingo en el que Bangkok ha dicho que un soldado murió y siete personas resultaron heridas.

Nom Pen ha acusado por su parte a su vecino de atacar tres localizaciones fronterizas, dejando al menos cuatro civiles muertos y a otros nueve heridos.

Estos enfrentamientos rompen en la práctica el acuerdo de paz sellado por Tailandia y Camboya el pasado octubre en Malasia, con la mediación del presidente estadounidense, Donald Trump.

El 12 de noviembre, ambos Ejércitos también denunciaron los disparos de su oponente en un episodio que no dejó heridos, mientras que la tensión se ha elevado en varias ocasiones por la explosión de minas antipersona que han herido a soldados tailandeses.

Bangkok y Nom Pen mantienen una histórica disputa territorial por la soberanía de algunos territorios en su divisoria, cartografiada por Francia en 1907, cuando Camboya era su colonia. EFE

mra/cg