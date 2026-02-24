Japón pide a EE.UU. un tratamiento justo ante los nuevos aranceles globales del 15 %

2 minutos

Tokio, 24 feb (EFE).- Japón han pedido a Estados Unidos que el impacto de los nuevos aranceles globales del 15 %, que se espera que entren en vigor este martes tras el revés del Tribunal Supremo estadounidense a las tasas recíprocas, no sea superior al del marco comercial alcanzado entre ambos países el año pasado.

El ministro de Economía, Comercio e Industria nipón, Ryosei Akazawa, urgió en una conversación telefónica con el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, que «se garantice que el trato a Japón no sea menos favorable» de lo acordado anteriormente, indicó la cartera en un comunicado.

El portavoz gubernamental japonés, Minoru Kihara, afirmó en una rueda de prensa que el archipiélago estudiará «minuciosamente» la sentencia del Supremo estadounidense que invalidó el pasado viernes la política arancelaria del presidente estadounidense, Donald Trump.

Kihara añadió que Japón «vigila de cerca y con interés» las ramificaciones de la nueva tasa global de Trump sobre el acuerdo comercial bilateral, alcanzado el pasado julio y que contempla compromisos de inversión nipona valorados en 550.000 millones de dólares.

Entre los grávamenes afectados por el dictamen del tribunal estadouindense se incluyen la tarifa global base a las importaciones extranjeras y los llamados gravámenes «recíprocos» a los socios comerciales de la mayor economía del mundo, junto a aranceles adicionales del 25 % a México y a Canadá.

La petición de Japón llega una semana después de que Trump revelara los primeros proyectos de inversiones japonesas en suelo estadounidense, valorados en 36.000 millones de dólares, y que según Tokio no se verán afectados por la decisión del Supremo estadounidense.

Las inversiones niponas incluyen un masivo proyecto de construcción de la mayor infraestructura de gas natural en el estado estadounidense de Ohio (oeste del país), así como otros dos relacionados con los sectores del gas natural licuado (LNG) y los minerales críticos. EFE

daa/sbb