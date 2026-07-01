Japón planea desarrollar un modelo de IA propio y tener 10 millones de robots en 2040

afp_tickers

Compartir

2 minutos

Japón planea desarrollar un modelo de inteligencia artificial propio y tener 10 millones de robots equipados con IA operando en más de una docena de sectores para 2040, informó el gobierno.

El país invertirá, según informes de la prensa, alrededor de 6.000 millones de dólares en un modelo de IA soberano que será diseñado por Noetra, un consorcio de empresas que incluye a SoftBank y Sony.

Países de todo el mundo buscan crear sus sistemas de IA para reducir una dependencia excesiva y potencialmente peligrosa de las tecnologías de Estados Unidos y China.

Los medios informaron que el gobierno proporcionaría hasta 1 billón de yenes (unos 6.100 millones de dólares) durante los próximos cinco años, dependiendo de los resultados de la iniciativa.

Se espera que el número de empresas que invierten en Noetra aumente a 44, incluidas aquellas de los sectores automotor, electrónico y de manufactura, así como de finanzas y logística, informó el diario de negocios Nikkei.

Noetra se enfocará especialmente en la IA física. Precisamente, el gobierno japonés también anunció el martes una versión revisada de su estrategia de robótica basada en IA.

En lugar de limitarse a interactuar con los usuarios a través de un software en una pantalla, la IA física consiste en el despliegue de inteligencia artificial en entornos del mundo real, como autos autónomos, robots en fábrica o incluso mayordomos androides.

A pesar de las inversiones masivas y los grandes planes para los robots con IA, su aplicación y desempeño en entornos de la vida real siguen siendo limitados.

«Esta estrategia establece una meta de aproximadamente 10 millones de robots que se implementarán para 2040 y, con la incorporación de los sectores de restaurantes, la producción de alimentos y la medicina, promoverá enérgicamente la implementación social en un total de 18 campos», dijo a los periodistas el ministro de Industria, Ryosei Akazawa.

«Construiremos y desarrollaremos una infraestructura de datos para la IA física y los robots que aproveche las fortalezas de Japón», afirmó.

Con su población que envejece y se reduce, el país archipiélago también espera que los robots puedan ayudar a cubrir las brechas en la fuerza laboral.

kh-stu/kaf/abs/arm/mas