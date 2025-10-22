Japón promete antes de visita de Trump una «reforma drástica» para fortalecer la defensa

2 minutos

Tokio, 22 oct (EFE).- El nuevo ministro de Defensa de Japón, Shinjiro Koizumi, prometió este miércoles una «reforma drástica» para fortalecer las capacidades de defensa del país asiático, unas declaraciones que tienen lugar antes de la llegada este lunes del presidente estadounidense, Donald Trump.

«Estamos llevando a cabo una reforma drástica para fortalecer la defensa, necesaria en el ambiente de seguridad» actual, dijo Koizumi en su primera rueda de prensa como titular de Defensa, un día después de que la recién elegida primera ministra nipona, Sanae Takaichi, recibiera el voto positivo del Parlamento.

Sin embargo, Koizumi rechazó precisar un porcentaje del producto interior bruto al que podría elevarse el gasto de defensa nipón.

«No se trata de la cantidad de dinero ni de cuánto supone del producto interior bruto, sino del contenido de las fuerzas de defensa», dijo el ministro, repitiendo prácticamente palabra por palabra unas declaraciones horas antes del ministro de Exteriores, Toshimitsu Motegi.

La afirmación llega el mismo día en que el Ejecutivo de Takaichi confirmó que Trump visitará Japón entre el próximo lunes y el 29 de octubre, en el marco de una visita oficial de tres días en la que tiene previsto reunirse con la líder del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD).

Washington ha urgido repetidamente a Tokio a elevar su gasto militar y en 2022 el país asiático decidió duplicar su presupuesto anual de defensa hasta el 2 por ciento del PIB para 2027.

Esto supone el mayor rearme del país asiático desde el final de la II Guerra Mundial e incluye la adquisición de «capacidades de contraataque» como misiles hipersónicos o de largo alcance, para atacar directamente territorio enemigo en caso de amenaza directa para su seguridad.

Se trata de un cambio drástico en su política de seguridad de posguerra enmarcada en su Constitución pacifista, que Koizumi justifica por el «fortalecimiento de la defensa e instalaciones» de países vecinos, pero el aumento no es suficiente para el mandatario estadounidense.

La ambición de la Administración Trump es además que Japón pague más por el mantenimiento de las tropas estadounidenses estacionadas en el archipiélago. EFE

daa/rf