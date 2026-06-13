Japón propondrá una reserva común de minerales críticos durante la cumbre del G7

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Tokio, 13 jun (EFE).- Japón propondrá una reserva común de minerales críticos durante la cumbre del G7 que se desarrollará entre el lunes y el miércoles en la localidad francesa de Évian, dijo este sábado la primera ministra del país, Sanae Takaichi, antes de viajar a Europa.

En declaraciones a la prensa japonesa antes de su partida, la mandataria dijo que propondrá «un concepto de reservas coordinadas conjuntas que involucre la coordinación mutua de los sistemas de cada país», según recoge el medio económico Nikkei.

Tokio lleva tiempo impulsando las fuentes alternativas de minerales críticos, y en especial de tierras raras, un grupo de 17 elementos metálicos esenciales para fabricar desde motores de coches eléctricos a aerogeneradores y cuyo sector domina China.

En los últimos meses, el país ha firmado acuerdos de suministro con países como Australia o Francia y ha comenzado un estudio para extraer tierras raras de un yacimiento marino junto a la isla Minamitori, un territorio deshabitado en el Pacífico que administra Japón.

Pekín, con quien Tokio mantiene una disputa diplomática desde noviembre del año pasado a cuenta de Taiwán, posee el 49 % de las reservas de tierras raras del planeta y controla alrededor del 90 % de la capacidad mundial de procesamiento y refinado, lo que le da una enorme ventaja sobre las cadenas de suministro tecnológicas.

Además de su propuesta sobre minerales críticos, la mandataria japonesa planea tratar formas de impulsar la cooperación energética, a la luz de las interrupciones en el suministro de crudo de Asia por el bloqueo del estrecho de Ormuz provocado por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Antes de trasladarse a Francia Takaichi viajará a Reino Unido y a Italia, donde planea reunirse con sus homólogos de ambos países para tratar asuntos como los conflictos en Oriente Medio y Ucrania o la situación en el Indopacífico, según detalló la mandataria. EFE

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