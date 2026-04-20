Japón protesta ante China por instalar una estructura en disputado mar de China Oriental

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Tokio, 20 abr (EFE).- El Gobierno de Japón protestó este lunes contra la instalación por parte de las autoridades chinas de una estructura en aguas disputadas del mar de China Oriental para la exploración de recursos naturales, en medio del recrudecimiento de las tensiones diplomáticas entre Tokio y Pekín.

El director de la oficina de Asuntos Asiáticos del Ministerio de Exteriores nipón, Masaaki Kanai, presentó «una enérgica protesta» al jefe interino de la Embajada china en Japón, Shi Yong, a quien pidió volver a la mesa de negociaciones para retomar el acuerdo de 2008 sobre el desarrollo conjunto de yacimientos de gas en la zona.

«Es sumamente lamentable que China esté impulsando un desarrollo unilateral en el mar de China Oriental, mientras que la Zona Económica Exclusiva y la plataforma continental no han sido delimitadas», reza un comunicado de la cartera diplomática japonesa, que incide en que la explotación de recursos se produce en aguas en disputa.

Japón considera que algunos de los yacimientos de la zona podrían extenderse bajo las fronteras marítimas del archipiélago, y ha documentado la presencia de alrededor de una veintena de estructuras en el lado chino de la mediana para desarrollarlos.

China y Japón se encuentran enzarzados en una amplia disputa desde el pasado noviembre, a raíz de unos comentarios de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, durante una sesión parlamentaria sobre la posibilidad de activar al Ejército del país en el caso de un ataque militar chino contra Taiwán. EFE

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