Japón reclama a Irán que garantice «una navegación segura» en el estrecho de Ormuz

2 minutos

Tokio, 13 mar (EFE).- El Gobierno de Japón reclamó este viernes a las autoridades iraníes que garanticen una navegación segura en el estrecho de Ormuz, después de que el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, afirmara en su primer mensaje a la nación que este paso estratégico «debe permanecer cerrado».

El portavoz del Ejecutivo nipón, Minoru Kihara, declaró en su rueda de prensa diaria que Tokio está «profundamente preocupado» por las declaraciones de Jameneí y aseguró que han trasladado «directamente a la parte iraní la importancia de garantizar una navegación segura en el estrecho de Ormuz».

«Con el fin de calmar la situación lo antes posible, seguiremos manteniendo una estrecha colaboración a diversos niveles con los países pertinentes, incluidos los miembros del G7, y agotaremos todos los esfuerzos diplomáticos necesarios», aseguró Kihara durante su intervención.

En este sentido, señaló que las autoridades japonesas continuarán realizando un seguimiento de la situación y recopilarán información al respecto. También prometió seguir actualizando las alertas «pertinentes» para garantizar la seguridad de los buques y sus tripulaciones.

Las declaraciones de Kihara llegan horas después de que el nuevo líder supremo de Irán mostrara un tono desafiante respecto de Estados Unidos, urgiera a mantener cerrado el estrecho de Ormuz y lanzara amenazas contra las bases estadounidenses en Oriente Medio.

«El estrecho de Ormuz debe permanecer cerrado», subrayó la nueva máxima autoridad política y religiosa de Irán en un comunicado leído por una presentadora en la televisión estatal mientras se emitía una imagen de la bandera de Irán y una fotografía del nuevo líder.

El tráfico en el estratégico paso, por donde pasa el 20 % del petróleo mundial, se encuentra prácticamente detenido por los ataques iraníes contra buques en la zona desde el comienzo de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel el sábado 28 de febrero contra Teherán.

Alrededor de un 90 % del crudo que importa Japón proviene de Oriente Medio, y en su mayor parte discurre por el estrecho de Ormuz. EFE

yk-pagb/rvb/rrt