Japón registró buques chinos junto a disputadas islas Senkaku 356 días este año, un récord

2 minutos

Tokio, 30 dic (EFE).- La Guardia Costera japonesa detectó la presencia de buques chinos junto a las islas Senkaku, que Tokio administra desde 2012 pero Pekín reclama, 356 días a lo largo del último año, un nuevo récord anual, según publica este martes el periódico japonés Asahi.

Los navíos fueron detectados en la «zona contigua» junto a las aguas territoriales japonesas, detalla el medio, citando datos de la Guardia Costera, que cada mes publica en su página web el recuento mensual.

La cifra de este año supera en un día el anterior récord de avistamientos, registrado en 2024, detalla por su parte la agencia japonesa de noticias Kyodo.

La noticia llega en pleno enfriamiento de la relación diplomática entre Japón y China a cuenta de Taiwán, después de que la primera ministra nipona, Sanae Takaichi, dijera en una sesión parlamentaria que un ataque militar chino contra la isla autogobernada podría justificar la intervención del Ejército japonés.

Los comentarios enfurecieron a Pekín, que reaccionó pidiendo a sus ciudadanos evitar los viajes al archipiélago y restringiendo la importación de productos del mar japoneses, entre otras medidas.

Según Asahi, los avistamientos no se redujeron a la zona contigua con las aguas territoriales japonesas, y en varias ocasiones los navíos chinos llegaron a entrar en territorio japonés.

El medio cita un incidente ocurrido en marzo de este año, en el que un buque de la Guardia Costera china estuvo 92 horas en aguas territoriales japonesas, marcando un récord de tiempo.

Además, un helicóptero chino violó el espacio aéreo japonés en mayo tras despegar de un barco ubicado dentro de las aguas territoriales de Japón, la primera vez que se registra un incidente similar.

Por su parte, la Guardia Costera china expulsó a principios de diciembre a un barco pesquero japonés al que acusó de entrar «ilegalmente» en aguas próximas a las islas.

El conflicto por las Senkaku (llamadas Diaoyu por Pekín), que fueron conquistadas por Japón tras la guerra con China en 1894-95, se recrudeció a raíz de que en septiembre de 2012 Japón nacionalizara el suelo de tres de ellas.

Situadas en el mar de China Oriental, a unos 150 kilómetros al noreste de Taiwán (que también reclama su soberanía), las deshabitadas Senkaku tienen una superficie de unos siete kilómetros cuadrados y se cree que en sus aguas adyacentes podría haber importantes yacimientos de gas o petróleo. EFE

jdg/nvm