Japón registró un déficit comercial de 1.333 millones de euros en septiembre

Tokio, 22 oct (EFE).- Japón registró en septiembre un déficit comercial de 234.620 millones de yenes (1.333 millones de euros), informó este miércoles el Gobierno.

El saldo negativo del noveno mes de 2025 fue un 23,3 % inferior al anotado el año pasado y un 3,4 % menor al registrado en agosto, según los datos publicados por el Ministerio de Finanzas.

Las exportaciones japonesas aumentaron en septiembre un 4,2 % interanual, hasta 9,41 billones de yenes (53.477 millones de euros), mientras que las importaciones crecieron un 3,3 %, hasta 9,64 billones de yenes (54.808 millones de euros).

Por países, Japón registró con China, su mayor socio comercial, un déficit de 773.696 millones de yenes (4.395 millones de euros), lo que supone un 18,8 % más con respecto al obtenido un año antes.

Con la primera economía del mundo y su segundo socio comercial, Estados Unidos, el país asiático obtuvo un superávit de 523.345 millones de yenes (2.973 millones de euros), un 37,7 % interanual menos.

Con la Unión Europea, su tercer socio comercial, Japón registró un déficit de 233.436 millones de yenes (1.325 millones de euros), lo que marca un incremento del 59,7 % con respecto a septiembre de 2024.

Con Brasil, el país asiático redujo su déficit un 29 %, hasta 48.420 millones de yenes (275 millones de euros), mientras que en el caso del saldo negativo con Chile se amplió un 1,8 %, hasta 89.586 millones de yenes (509 millones de euros).

Japón logró, en cambio, con México un superávit por valor de 79.376 millones de yenes (451 millones de euros), un 12,4 % menos con respecto al año pasado. EFE

