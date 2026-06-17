Japón registró un déficit comercial de 2.032 millones de euros en mayo

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Tokio, 17 jun (EFE).- Japón registró en mayo un déficit comercial de 378.600 millones de yenes (unos 2.032 millones de euros al cambio actual), informó este miércoles el Gobierno.

El saldo negativo llega después de tres meses seguidos de superávit, aunque supone una reducción del 42,8 % con respecto al déficit registrado en el mismo mes del año anterior, según el informe mensual publicado por el Ministerio de Finanzas japonés.

Las exportaciones japonesas crecieron un 17 % interanual en el quinto mes de 2026, hasta los 9,51 billones de yenes (unos 51.050 millones de euros), mientras que las importaciones aumentaron un 12,5 %, hasta 9,89 billones de yenes (53.090 millones de euros).

Con China, su mayor socio comercial, Japón registró en mayo un déficit de 649.700 millones de yenes (3.488 millones de euros), un 3,9 % más de lo registrado el año pasado.

Con la primera economía del mundo y su segundo socio comercial, Estados Unidos, el país asiático obtuvo un superávit de 357.000 millones de yenes (1.916 millones de euros), lo que supone una reducción interanual del 19,9 %.

Con la Unión Europea, su tercer socio comercial, Japón registró un saldo negativo por valor de 250.700 millones de yenes (1.346 millones de euros), un 19,1 % menos que en el mismo mes de 2025.

Con Brasil, Japón redujo su déficit en un 3,5 % interanual, hasta 49.599 millones de yenes (266 millones de euros), mientras que el saldo negativo con Chile creció un 29,5 %, hasta 125.528 millones de yenes (674 millones de euros).

Japón logró, en cambio, un superávit comercial con México por valor de 79.298 millones de yenes (426 millones de euros), un 63 % más de lo registrado el año anterior. EFE

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