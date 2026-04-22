Japón registró un superávit comercial de 4.188 millones de dólares en marzo

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Tokio, 22 abr (EFE).- Japón registró en marzo un superávit comercial de 666.977 millones de yenes, unos 3.563 millones de euros o 4.188 millones de dólares al cambio actual, según datos publicados este miércoles por el Ministerio de Finanzas.

La cifra supone un incremento interanual del 25,9 % respecto al superávit de 529.809 millones de yenes (unos 2.831 millones de euros o 3.327 millones de dólares) registrado en marzo del año pasado.

Las exportaciones japonesas aumentaron por séptimo mes consecutivo en marzo, registrando un crecimiento interanual del 11,7 %, hasta 11 billones de yenes (58.791 millones de euros/69.073 millones de dólares), mientras que las importaciones aumentaron un 10,9 % interanual, hasta 10,34 billones de yenes (55.245 millones de euros/64.911 millones de dólares).

Por países, Japón registró con China, su mayor socio comercial, un déficit de 344.376 millones de yenes (1.840 millones de euros/2.162 millones de dólares), lo que representa una reducción del 23,9 % respecto al déficit registrado en el mismo mes del año pasado.

Con Estados Unidos, su segundo socio comercial, el país asiático obtuvo un superávit de 727.017 millones de yenes (3.884 millones de euros/4.563 millones de dólares), un 14 % inferior al registrado en marzo del año anterior.

Con la Unión Europea, su tercer socio comercial, Japón registró un déficit de 122.154 millones de yenes (653 millones de euros/767 millones de dólares), lo que supone un aumento interanual del 5,2 %.

En el caso de América Latina, Japón incrementó un 78,4 % su saldo negativo con Brasil, hasta un déficit de 51.283 millones de yenes (274 millones de euros/322 millones de dólares), mientras que con Chile reportó un déficit de 118.966 millones de yenes (636 millones de euros/747 millones de dólares), lo que supone un aumento interanual del 8,6 %.

Con México, en cambio, obtuvo un superávit por valor de 98.450 millones de yenes (526 millones de euros/618 millones de dólares), lo que supone un aumento de su saldo positivo del 34 % interanual. EFE

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