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Japón registró un superávit corriente de 21.151 millones de euros en abril

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Tokio, 8 jun (EFE).- Japón registró un beneficio por cuenta corriente de 3,91 billones de yenes (alrededor de 21.151 millones de euros) en abril, según informó este lunes el Gobierno japonés.

La cifra es un 64,9 % superior al saldo anotado en abril de 2025, según los datos publicados por el Ministerio de Finanzas de Japón, lo que representa el decimoquinto mes consecutivo de superávit.

La balanza comercial japonesa tuvo en el cuarto mes de este año un superávit de 395.700 millones de yenes (unos 2.141 millones de euros), frente a un déficit de 700 millones de yenes en el mismo mes del año anterior.

Las exportaciones aumentaron un 13,9 % interanual, hasta los 10,11 billones de yenes (unos 54.551 millones de euros), mientras las importaciones crecieron un 9,5 %, hasta alcanzar 9,71 billones de yenes (52.544 millones de euros).

La balanza de servicios registró un déficit por valor de 416 millones de yenes (2.251 millones de euros), lo que supone una reducción del 42,7 % interanual.

Por su parte, la cuenta de rentas creció un 15,3 % hasta los 4,21 billones de yenes (unos 22.781 millones de euros).

La balanza de viajes registró un superávit de 546.500 millones de yenes (unos 2.957 millones de euros), lo que supone una reducción del 25,2 % interanual, tras la bajada en el número de turistas este abril como consecuencia de las cancelaciones de vuelos por el conflicto en Oriente Medio, y mientras continúa la tensión diplomática con China.

La balanza de pagos refleja los pagos e ingresos por intercambios con el exterior de bienes, servicios, rentas y transferencias, y está considerada uno de los indicadores comerciales más amplios de un país. EFE

pbz/jdg/rrt

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