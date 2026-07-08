Japón registró un superávit corriente de 21.434 millones de euros en mayo

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Tokio, 8 jul (EFE).- Japón registró un beneficio por cuenta corriente de 3,97 billones de yenes (alrededor de 21.434 millones de euros) en mayo, según informó este miércoles el Gobierno japonés.

La cifra es un 19,5 % superior al saldo anotado en mayo de 2025, según los datos publicados por el Ministerio de Finanzas de Japón, lo que representa el decimosexto mes consecutivo de superávit.

La balanza comercial japonesa tuvo en el quinto mes del año un superávit de 6.900 millones de yenes (unos 37,35 millones de euros), en contraste con el déficit de 497.100 millones de yenes (2.683 millones de euros) del año pasado y el saldo positivo de 395.700 millones de yenes (2.136 millones de euros) del mes precedente.

Las exportaciones aumentaron un 14,7 % interanual, hasta los 9,36 billones de yenes (unos 50.535 millones de euros), mientras las importaciones crecieron un 8,1 %, hasta alcanzar 9,35 billones de yenes (50.481 millones de euros).

La balanza de servicios registró un déficit por valor de 10.300 millones de yenes (55,6 millones de euros), frente al superávit de 130.900 millones de yenes (706 millones de euros) registrado el mismo mes del año anterior.

Por su parte, la cuenta de rentas registró un saldo positivo por valor de 4,28 billones de yenes (unos 23.108 millones de euros), un 2,3 % interanual más.

La de transferencias registró un déficit por valor de 304.000 millones de yenes (1.641 millones de euros), lo que supone una reducción del 38,4 % interanual.

La balanza de pagos refleja los pagos e ingresos por intercambios con el exterior de bienes, servicios, rentas y transferencias, y está considerada uno de los indicadores comerciales más amplios de un país. EFE

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