The Swiss voice in the world since 1935

Japón registra un superávit para julio de cerca de 16.500 millones de euros

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Tokio, 8 sep (EFE).- Japón registró en julio un superávit por cuenta corriente de 2,68 billones de yenes (unos 16.500 millones de euros o cerca de 18.100 millones de dólares), ampliando el saldo positivo del mes anterior, informó este lunes el Gobierno.

La cifra supone un incremento del 66,3 % con respecto al superávit anotado un mes antes, de 1,34 billones de yenes (7.804 millones de euros o 9.219 millones de dólares). Mientras que en el mismo mes de un año anterior, el superávit se situó en 3,31 billones de yenes (19.150 millones de euros o 22.455 millones de dólares), según los datos publicados por el Ministerio nipón de Finanzas.

La balanza comercial japonesa tuvo un déficit de 189.400 millones de yenes (1.095 millones de euros o 1.284 millones de dólares), mientras que en el séptimo mes del año anterior obtuvo otro déficit de 459.400 millones de yenes (2.653 millones de euros o 3.116 millones de dólares).

Las exportaciones japonesas disminuyeron en el séptimo mes de este 2025 un 4,9 % interanual, hasta 9,06 billones de yenes (56.625 millones de euros o 62.482 millones de dólares), mientras que las importaciones decrecieron un 7,4 %, hasta 9,19 billones de yenes (62.307 millones de dólares o 53.063 millones de euros).

La balanza de servicios registró un déficit de 695.600 millones de yenes (4.020 millones de euros o 4.710 millones de dólares).

La cuenta de rentas registró un saldo positivo por valor de 4,07 billones de yenes (23.600 millones de euros o 27.500 millones de dólares), un 11,6 % interanual menos.

La de transferencias registró en julio un déficit de 505.400 millones de yenes (2.920 millones de euros o 3.431 millones de dólares).

La balanza de pagos refleja los pagos e ingresos por intercambios con el exterior de bienes, servicios, rentas y transferencias, y está considerada uno de los indicadores comerciales más amplios de un país. EFE

emg/enb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR