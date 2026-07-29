Japón reporta 13 muertos tras el terremoto y sigue búsqueda en centro comercial colapsado

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Los rescatistas buscan este miércoles a personas atrapadas bajo los escombros del centro comercial que colapsó en Japón a causa del potente terremoto que azotó la víspera el sur del país y deja al menos 13 muertos y más de 100 heridos.

El saldo de este sismo de magnitud 7,1, que sacudió el martes la prefectura de Kumamoto en la isla de Kyushu, asciende ahora a 13 muertos confirmados, anunció a primera hora la primera ministra Sanae Takaichi.

«Se confirmaron daños considerables, que incluyen víctimas, derrumbes de edificios, incendios y daños en las carreteras», añadió la dirigente.

Dos personas murieron en el centro comercial afectado, en el que se derrumbó un piso, informó anteriormente a la AFP un funcionario regional de Kumamoto, quien agregó que otra persona se encontraba en paro cardiorrespiratorio.

El edificio ubicado en Kashima, en las afueras de la ciudad de Kumamoto, sufrió una explosión tras el terremoto. Los techos y las paredes se derrumbaron, lo que dejó al descubierto su estructura metálica.

«La explosión ocurrió después de que se evacuara a los clientes y al personal», declaró a la AFP un portavoz de Aeon, la empresa que opera el complejo.

Ocho personas fueron rescatadas en el lugar, entre ellas cinco heridas, precisó un funcionario local a la AFP.

Algunas informaciones habían mencionado inicialmente que había entre 20 y 30 personas atrapadas en el interior, pero «esa cifra parece ser menor», indicó el miércoles la policía, mencionada por la televisión pública NHK, aunque consideró «seguro que algunos empleados siguen atrapados allí».

Debido a la falta de una vía de acceso segura, es difícil ingresar al lugar, precisó la institución.

El funcionario regional también indicó a la AFP que dos personas se encontraban en paro cardiorrespiratorio en una fábrica de papel de la ciudad de Yatsushiro, donde se desplomó una chimenea.

Otras nueve personas siguen desaparecidas en el sitio, precisaron las autoridades.

El temblor, ocurrido el martes a las 16H27 (07H27 GMT) en la isla de Kyushu, alcanzó el nivel máximo (7) en la escala de intensidad sísmica Shindo, una referencia en Japón que mide la fuerza con la que se sienten los terremotos, precisó la agencia meteorológica nipona (JMA).

En medio de varias réplicas, las autoridades emitieron una alerta de tsunami que luego fue levantada rápidamente.

Imágenes de las televisiones mostraron varios incendios, puentes de carretera parcialmente destruidos, edificios destrozados y vagones de trenes de mercancías volcados.

– «Aterrorizada» –

«La sacudida fue bastante fuerte y duró mucho tiempo. Estaba aterrorizada», declaró a la AFP Chiharu Hara, una reclutadora de 35 años que se encontraba en un viaje de trabajo en la prefectura de Kumamoto. «El edificio se balanceó violentamente. Temí que se derrumbara. Todo el mundo entró en pánico».

«Cuando se produjo el terremoto, los temblores eran tan fuertes que no podía mantenerme en pie», declaró en televisión un empleado de la cadena NHK en la prefectura de Kumamoto.

Según ese medio, dos hospitales indicaron que habían atendido al menos a 50 pacientes heridos cada uno.

«Está llegando gente con quemaduras y fracturas por haber quedado atrapada bajo escombros a causa del terremoto, y las ambulancias no dejan de traer heridos», declaró un empleado del hospital, según la NHK.

El ejército japonés movilizó a 3.600 personas para las labores de rescate y envió 20 aviones para evaluar los daños.

En imágenes verificadas por la AFP, se puede ver cómo camiones de carga pesada, postes de luz y semáforos sufrieron fuertes oscilaciones durante unos veinte segundos. Se suspendió la circulación de los trenes de alta velocidad en la región.

– Miles sin electricidad –

Sin embargo, no se detectó ninguna anomalía inmediata en las centrales nucleares de la región, aseguró la Autoridad Reguladora Nuclear de Japón.

No obstante, este miércoles unos 36.880 hogares e instalaciones seguían sin electricidad en la prefectura de Kumamoto, según la empresa Kyushu Electric Power.

Kumamoto había sido golpeada en 2016 por dos terremotos devastadores: uno de magnitud 6,5, seguido dos días más tarde por otro de magnitud 7,3. Causaron 273 muertos y más de 2.800 heridos.

Japón es uno de los países más expuestos a los terremotos en el mundo por estar situado en la unión de cuatro grandes placas tectónicas a lo largo del borde occidental del «anillo de fuego» del Pacífico.

El país sigue marcado por el recuerdo del gigantesco terremoto submarino de magnitud 9,0 ocurrido en 2011, que desencadenó un tsunami devastador con alrededor de 18.500 muertos o desaparecidos y una catástrofe en la central nuclear de Fukushima.

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