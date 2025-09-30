Japón respalda la iniciativa de Trump para Gaza e insta a Hamás a aceptarla

2 minutos

Tokio, 30 sep (EFE).- El Gobierno japonés dio la bienvenida este martes al plan de paz esbozado por el presidente estadounidense, Donald Trump, para poner fin a la guerra en Gaza, calificándolo como un «paso importante» para lograr la paz, a instó a Hamás a aceptarlo.

«Esta propuesta incluye un alto el fuego, la mejora de la situación humanitaria en Gaza y la liberación de todos los rehenes, puntos que Japón viene apoyando, por lo tanto, es un paso importante para alcanzar una solución», declaró el portavoz gubernamental japonés, Yoshimasa Hayashi, en una rueda de prensa.

Tokio «valora altamente los esfuerzos de Trump para que termine el conflicto en Gaza», añadió, e instó a Hamás a aceptar la iniciativa.

«Hamás debería aceptar estas propuestas, que están siendo bien valoradas por los países vecinos y otros territorios, y, una vez lleguen a un acuerdo, Japón intentará promover que Israel lo cumpla con sinceridad», agregó el portavoz nipón.

Hayashi indicó que Tokio seguirá realizando los esfuerzos diplomáticos necesarios con los países relevantes para acercar «la meta de una solución satisfactoria para ambas partes».

El plan de Trump, que consta de 20 puntos, cuenta con el visto bueno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y contempla, entre otras cosas, la creación de un Gobierno de transición para la Franja, presidido por el propio Trump con la asesoría del ex primer ministro británico Tony Blair, la desmilitarización del enclave y la posibilidad de negociar en el futuro un Estado palestino.

Los Gobiernos de varios países árabes y europeos, además de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), han respaldado el plan de Trump para terminar la guerra de Israel en la Franja de Gaza, pero el grupo islamista Hamás todavía no se ha pronunciado oficialmente al respecto. EFE

mra-yk/pav/jrh