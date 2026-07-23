Japón retoma intercambios de estudiantes con Rusia tras suspensión de siete años

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Tokio, 23 jul (EFE).- Japón retomará en agosto los intercambios de estudiantes universitarios con Rusia en el marco de un programa de estudios de corta duración, tras una pausa de siete años a raíz de la pandemia de COVID-19 y la invasión rusa de Ucrania, afirmó este jueves la agencia de noticias Kyodo.

El Ministerio de Exteriores japonés confirmó que unos quince estudiantes de idioma ruso permanecerán en la ciudad de San Petersburgo (noroeste) durante diez días, periodo en el que asistirán a clases de idiomas y se reunirán con estudiantes locales.

La cartera diplomática reconoció que los lazos entre ambos países se encuentran en un estado crítico, pero subrayó la importancia de que «las generaciones jóvenes que apoyarán las futuras relaciones bilaterales aprendan los idiomas de los demás e interactúen entre sí».

El programa de intercambio para jóvenes de Japón y Rusia se puso en marcha en 1999. Según el Centro de Intercambio Juvenil, unos 9.000 jóvenes se habían unido al programa hasta finales de 2019.

Esta reanudación se produce a pesar de que el propio Ministerio mantiene un aviso de viaje de nivel 3 a Rusia, que pide a la población japonesa que evite todos los viajes no esenciales al país, con motivo de la guerra iniciada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladímir Putin.

Desde entonces, Tokio redujo los contactos con Moscú, que se encuentra bajo sanciones económicas. Sin embargo, las autoridades niponas informaron en mayo de que estaban en comunicación con las rusas para evitar que sus empresas instaladas en el país sean objeto de un trato injusto.

Según el diario japonés Asahi, el Ejecutivo de la primera ministra, Sanae Takaichi, considera que mantener la comunicación con Rusia es necesario desde la perspectiva de diversificar las fuentes de abastecimiento energético tras la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y las interrupciones a la navegación en el estrecho de Ormuz. EFE

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