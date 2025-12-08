Japón revisa a la baja la contracción de su PIB en el tercer trimestre hasta el 0,6 %

Tokio, 8 dic (EFE).- Japón revisó este lunes dos décimas a la baja la contracción de su producto interior bruto (PIB) en el tercer trimestre del año, hasta el 0,6 %, por un empeoramiento de su estimación de la inversión y el gasto públicos.

La inversión pública, que en las cifras preliminares publicadas en noviembre registraba un incremento del 0,1 %, pasó este lunes a caer un 1,1 % intertrimestral, según los datos revisados publicados hoy por la Oficina del Gabinete japonés.

El gasto público pasó además a crecer solo un 0,2 %, frente al 0,5 % de la estimación de noviembre.

El consumo, un componente que representa en torno al 60 % de la economía japonesa, aumentó un 0,2 % entre abril y junio con respecto al trimestre previo, una décima por encima de lo registrado en las cifras preliminares.

A pesar de la ligera mejora, la demanda privada en general se vio lastrada por una caída del 0,2 % de la inversión corporativa, frente al crecimiento del 1 % estimado en el informe de noviembre.

Las autoridades mantuvieron además sin cambios las cifras relativas a las exportaciones, cuya caída del 1,2 %, motivada por los aranceles de Estados Unidos, fueron uno de los principales factores en la contracción del PIB japonés.

Las importaciones, sin embargo, se revisaron a la baja, y cayeron un 0,4 %, frente a la bajada del 0,1 % de la estimación de noviembre.

En el segundo trimestre de este año, el PIB japonés se había incrementado un 0,5 % intertrimestral, según las cifras revisadas.

En términos interanuales, la Oficina del Gabinete revisó cinco décimas a la baja el crecimiento del PIB nipón entre julio y septiembre, hasta el 0,6 %, y también se revisó la estimación de incremento del primer trimestre con respecto al mismo período del año previo dos décimas a la baja, hasta un 1,6 %.

La Bolsa de Tokio abrió mixta y su principal indicador, el Nikkei, registraba una caída del 0,3 % unos veinte minutos después del inicio de la sesión. EFE

