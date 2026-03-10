Japón revisa al alza la subida de su PIB en su cuarto trimestre de 2025 hasta el 0,3 %

2 minutos

Tokio, 10 mar (EFE).- El Gobierno japonés revistó este martes al alza el incremento del producto interior bruto (PIB) del país en el trimestre de octubre a diciembre, hasta el 0,3 %, gracias a una mayor inversión empresarial y al gasto privado.

El consumo de los particulares, que representa en torno al 60 % de la economía japonesa y que en las cifras preliminares publicadas en febrero registraba un incremento del 0,1 %, pasó este martes a crecer un 0,3 %, según los datos revisados publicados hoy por la Oficina del Gabinete japonés.

En lo que respecta a la inversión corporativa en el cuarto trimestre, creció un 1,3 % frente al 0,2 % estimado inicialmente, en lo que supone el mayor crecimiento desde el mismo periodo de 2023.

Mientras, la inversión inmobiliaria fue revisada ligeramente al alza, un 4,9 % respecto al 4,8 % anunciado el pasado febrero, frente a la caída del 8,4 % del trimestre anterior.

En lo que respecta a las exportaciones y las importaciones, se mantuvieron sin cambios respecto a las cifras preliminares, con bajadas de un 0,3 % en los últimos tres meses del año pasado en ambos casos.

El crecimiento en el cuarto trimestre del año pasado siguió a la contracción de su PIB entre julio y septiembre del 0,7 %, por un empeoramiento de su estimación de la inversión y el gasto públicos, y al aumento entre abril y junio del 0,6 %.

Estos datos llegan en medio de la preocupación en Japón por el alza de los precios de los combustibles debido a la guerra en Irán, que llevó a la primera ministra nipona, Sanae Takaichi, a afirmar el lunes ante el Parlamento nipón que su Gobierno está considerando tomar medidas «antes de que sea demasiado tarde» para hacer frente al alza de los precio de los combustibles. EFE

daa/rrt