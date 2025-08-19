The Swiss voice in the world since 1935

Japón se compromete ante Bill Gates a aportar 550 millones de dólares a grupos provacunas

Tokio, 19 ago (EFE).- El primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, se comprometió este martes durante un encuentro con el magnate estadounidense Bill Gates a aportar 550 millones de dólares durante los próximos cinco años a organizaciones internacionales que trabajan para promocionar el uso y la distribución de vacunas.

Durante la reunión, que de desarrolló en el Kantei, la sede del Gobierno central nipón, en Tokio, Ishiba elogió la labor del empresario y su Fundación Gates en la lucha de las enfermedades infecciosas en países en vías de desarrollo.

«Japón también desea realizar una contribución significativa» en este campo, declaró el mandatario japonés durante su conversación, según informó la cadena pública japonesa NHK.

En el encuentro, el primer ministro comunicó sus planes sobre el aporte financiero en los próximos años, concretamente a la asociación GAVI, la Alianza para las Vacunas, que, entre otros proyectos, trabaja para distribuir vacunas en Sudáfrica.

El anuncio se produjo un días antes del arranque de la novena edición de la Conferencia Internacional de Tokio sobre el Desarrollo de África (TICAD), que se desarrollará hasta el viernes en la ciudad japonesa de Yokohama, y de la que el primer ministro Ishiba espera que surjan iniciativas para la contribución de Japón «a proyectos que salven vidas de niños en África».

En declaraciones a la prensa durante la reunión, Gates afirmó que durante las conversaciones el mandatario japonés dialogó con él sobre cómo Japón «priorizará los temas de salud mundial en el futuro», sin aportar mayores detalles sobre el encuentro. EFE

