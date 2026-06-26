Japón se prepara para llegada de tormentas tropicales, y lluvias dejan dos muertos en Taiwán

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Japón recomendó a más de un millón de personas que abandonen sus hogares ante la llegada de dos tormentas tropicales que se dirigen hacia el archipiélago, al tiempo que las lluvias torrenciales han dejado dos muertos en Taiwán.

La intensa tormenta tropical Mekkhala, degradada de la categoría de tifón, registraba ráfagas de viento de hasta 108 km/h, según los meteorólogos.

Fuertes lluvias ya han azotado algunas regiones del sur y el oeste de Japón, así como sobre Taiwán, donde el temporal provocó inundaciones y deslizamientos de tierra en toda la isla.

En Taiwán, una mujer de 73 años murió arrastrada por las aguas en la ciudad portuaria de Kaohsiung, en el sur de la isla, y otra mujer, de 49 años, fue hallada muerta en un coche sumergido en el condado de Hsinchu.

Un hombre de 65 años permanece desaparecido en Hsinchu tras haber ido a inspeccionar sus tierras agrícolas.

En Japón, cuatro personas resultaron heridas y las autoridades advirtieron sobre los riesgos de inundaciones y deslizamientos de tierra. Se espera que Mekkhala bordeé las islas de Kyushu, Shikoku y Honshu durante el fin de semana, afectando a una amplia parte de Japón, incluidas zonas de Osaka, Nagoya y Tokio, densamente pobladas.

Se prevé que el sistema meteorológico converja con la tormenta tropical Higos, que también gira en el océano Pacífico.

Este encuentro podría dar lugar al fenómeno atmosférico conocido como efecto Fujiwhara, que se produce cuando dos tormentas interactúan, lo que dificulta prever sus movimientos e intensidad.

Las autoridades locales japonesas recomendaron a más de un millón de habitantes evacuar sus hogares, advirtiendo de posibles deslizamientos de tierra y otros desastres relacionados con las fuertes lluvias, según informó la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres.

«Existe el riesgo de lluvias extremadamente intensas que alcancen los niveles de alerta», declaró a la prensa el portavoz del gobierno, Minoru Kihara.

«Por el momento, hemos recibido informes de una persona gravemente herida y otras tres con heridas leves», así como de inundaciones que afectan a decenas de edificios, principalmente en la región meridional de Kagoshima, añadió.

El gobierno coopera con los municipios para aplicar «medidas de emergencia», dijo.

En Taiwán, más de 1.600 personas fueron evacuadas de sus hogares, y escuelas y oficinas públicas fueron cerradas en varias zonas, mientras que algunas líneas ferroviarias quedaron suspendidas.

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