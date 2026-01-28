Japón sigue lejos del objetivo de paridad en las elecciones legislativas

afp_tickers

2 minutos

La proporción de mujeres que se presentan a las elecciones legislativas japonesas del 8 de febrero apenas aumenta a pesar de que el año pasado Sanae Takaichi se convirtió en la primera mujer jefa de gobierno del país, informó el miércoles la prensa local.

Takaichi asumió el cargo en octubre pero nombró un gobierno mayoritariamente masculino pese a su promesa de fomentar la paridad de género.

Según el diario Asahi Shimbun y otros medios, 24% de los 1.285 candidatos a la Cámara Baja son mujeres, todo un récord pero apenas un 1% más que en las elecciones legislativas anteriores.

El gobierno se fijó en 2020 el objetivo de que 35% de los candidatos a la Cámara Baja —la más poderosa del Parlamento— fueran mujeres en 2025.

«La investidura de la primera ministra Takaichi no parece haber desencadenado dentro del PLD (Partido Liberal Democrático, en el poder) un movimiento fuerte para aumentar de manera significativa el número de candidatas», declaró a la AFP Yuki Tsuji, profesora de la universidad de Tokai y especialista en política.

Según la agencia Jiji Press, la proporción de mujeres candidatas dentro del PLD es de alrededor de 12,8%, una caída de más de tres puntos en comparación con la última elección.

La presencia de mujeres o de candidatos procedentes de la diversidad también escasea en algunas formaciones en la oposición, subraya Tsuji.

La experta lo atribuye en parte a la disolución por sorpresa de la Cámara Baja la semana pasada que «dejó poco tiempo para designar a los candidatos».

El partido con la mayor proporción de mujeres es Sanseito, pequeña formación ultranacionalista en pleno crecimiento, que cuenta con 82 mujeres entre sus 190 candidatos, es decir, alrededor del 43%.

Pese a su promesa de alcanzar niveles de representación «al estilo nórdico» dentro de su gobierno, Takaichi solo nombró dos mujeres en un gabinete compuesto por 19 miembros.

kh/aph/ane/ep/am/mab