Japón suspende el reinicio de la mayor planta nuclear del mundo tras un incidente

El reinicio de la mayor planta nuclear del mundo fue suspendido este jueves en Japón horas después de iniciado el proceso, anunció su operador, al aclarar que el reactor permanece «estable».

«Una alarma del sistema de monitoreo (…) sonó durante los procedimientos de inicio del reactor, y las operaciones están suspendidas» en la central Kashiwazaki-Kariwa, indicó a la AFP Takashi Kobayashi, portavoz del operador Tokyo Electric (Tepco).

Las operaciones de lanzamiento de un reactor en esa instalación nuclear, en la provincia de Niigata, están suspendidas desde el desastre de Fukushima de 2011.

Se reanudaron la noche del miércoles tras recibir luz verde del regulador nuclear japonés, pese a que la opinión pública está dividida sobre el tema.

El reactor «se encuentra estable y no hay un impacto radiactivo en el exterior», resaltó Kobayashi.

Agregó que el operador está «investigando actualmente la causa» del incidente y no puede decir cuándo se reanudarán los procedimientos.

El reinicio estaba programado originalmente para el martes pero fue aplazado por un problema técnico con una alarma del reactor, el cual fue resuelto el domingo, según Tepco.

Kashiwazaki-Kariwa es la mayor planta de energía nuclear del mundo por capacidad de producción, aunque solo uno de sus siete reactores fue reiniciado.

La central quedó detenida cuando Japón cerró todos sus reactores nucleares tras el triple desastre —terremoto, tsunami y accidente nuclear— de Fukushima, en marzo de 2011.

Sin embargo, el país quiere revivir la energía atómica para reducir su dependencia de los combustibles fósiles como fuente de electricidad y alcanzar la neutralidad de carbono para 2050.

