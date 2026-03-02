Japón suspende sus actividades consulares en Israel mientras prepara evacuaciones

2 minutos

Tokio, 2 mar (EFE).- La embajada de Japón en Israel suspendió este lunes de manera indefinida sus actividades consulares en el país, en plena escalada bélica con Irán, mientras el archipiélago se prepara para evacuar a sus ciudadanos en el territorio.

«En respuesta a las instrucciones del Gobierno israelí (Comando del Frente Interno), y para garantizar la seguridad de nuestros visitantes y personal, la Embajada de Japón en Israel cerrará sus oficinas consulares a partir del lunes 2 de marzo, hasta nuevo aviso», detalló la legación en su página web.

La oficina avisó de que los ataques iraníes, en represalia por los bombardeos lanzados por Israel y Estados Unidos contra la república islámica desde el sábado, aún continúan, y pidió a sus ciudadanos ponerse en contacto inmediatamente con la embajada si resultan heridos.

Mientras, el portavoz gubernamental japonés, Minoru Kihara, aseguró que el Gobierno se prepara para evacuar a los ciudadanos japoneses en Israel que lo soliciten a partir de este mismo lunes, aunque no dio más detalles.

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, instó este lunes a Irán a buscar una «solución diplomática» al conflicto, en declaraciones durante una sesión parlamentaria, después de que Israel y Estados Unidos lanzasen el sábado un ataque masivo contra la república islámica, que respondió disparando misiles contra Israel y contra países aliados de Washington en la región.

El ministro de Exteriores japonés, Toshimitsu Motegi, avanzó por su parte que no se han registrado víctimas japonesas de momento, y confirmó que hay unos 200 ciudadanos japoneses en Irán. EFE

