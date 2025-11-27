Japón transmite sus condolencias a las víctimas del incendio de Hong Kong

2 minutos

Tokio, 27 nov (EFE).- El Gobierno de Japón transmitió este jueves sus condolencias por las víctimas del incendio que afecta a un área de viviendas de Hong Kong, en el que al menos 44 personas han muerto y cerca de 300 siguen desaparecidas, y dijo que estudiará futuras medidas de apoyo.

«Expresamos nuestro pésame por los muertos y a las familias (afectadas por el incendio), y enviamos un mensaje de apoyo desde el fondo de nuestro corazón a los heridos», dijo el portavoz gubernamental nipón, Minoru Kihara, en su rueda de prensa diaria.

Kihara señaló que las autoridades japonesas siguen la evolución del incendio y están publicado información relevante en su portal web consular para sus nacionales residentes en el territorio.

Tokio no ha sido informado por el momento de que algún japonés se haya visto afectado en el incidente.

El siniestro, que se inició en la tarde del miércoles, ha devastado siete de los ocho bloques de 31 plantas que componen el complejo Wang Fuk Court del distrito hongoknés de Tai Po y se ha convertido en el peor de este tipo en Hong Kong en 30 años.

El fuego comenzó en uno de los ocho bloques y se propagó con extrema rapidez, alimentado por los andamios de bambú cubiertos con mallas de seguridad, lonas impermeables y planchas de poliestireno expansivo utilizados en unas obras de rehabilitación exterior.

Al menos 44 personas han muerto, más de 80 han resultado heridas y 279 permanecen en paradero desconocido, según el último balance oficial, cuando los incendios en cuatro de los siete edificios afectados han logrado ser controlados.

Preguntado sobre si Japón tiene previsto adoptar medidas de apoyo para los damnificados, el portavoz japonés dijo que estudiarán cómo proceder «de forma adecuada», en medio de la crisis diplomática entre Japón y China. EFE

