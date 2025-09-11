The Swiss voice in the world since 1935

Japón traslada su preocupación por la incursión en el espacio aéreo polaco de drones rusos

Tokio, 11 sep (EFE).- El Gobierno japonés expresó este jueves su «profunda preocupación» por la violación del espacio aéreo polaco por parte de varios drones rusos durante una ofensiva a gran escala con aviones no tripulados y misiles rusos contra Ucrania.

El portavoz gubernamental nipón, Yoshimasa Hayashi, declaró durante una rueda de prensa hoy que su Gobierno sigue con gran interés la evolución de la situación tras lo sucedido, y advirtió de que el incidente podría agravar aún más la situación regional a medida que el conflicto se alarga en el tiempo.

«Japón seguirá cooperando estrechamente con las naciones europeas y otras partes interesadas en este asunto», dijo Hayashi.

Polonia anunció en la víspera que detectó la intrusión en su espacio aéreo de 19 objetos entre la noche del martes y la mañana del miércoles, y que aviones de la OTAN derribaron al menos tres.

Las autoridades polacas dijeron haber encontrado restos de un misil de origen desconocido y de siete drones tras la violación de su espacio aéreo por parte de Rusia.

Este es el primer derribo confirmado de drones en territorio de un miembro de la OTAN desde el comienzo de la operación militar rusa para invadir Ucrania en febrero de 2022.

El Gobierno polaco ha pedido la celebración de una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU para abordar el tema.

El director general del organismo, António Guterres, ha mostrado su preocupación porque el incidente, en medio de las hasta ahora infructuosas negociaciones de tregua y paz lideradas por Estados Unidos, sea un indicativo del riesgo de que el conflicto entre los países vecinos se extienda por Europa. EFE

