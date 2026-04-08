Japón y Australia alertan de posible vacío de seguridad en la región por foco en Irán

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Tokio, 8 abr (EFE).- Las autoridades de Japón y Australia alertaron este miércoles de la posibilidad de que se produzca un vacío de seguridad en la región, especialmente después de los recientes lanzamientos de misiles norcoreanos, debido a que el foco de la comunidad internacional lleva semanas en Irán.

«Aunque la atención mundial se centra en Oriente Medio no debemos permitir que se generen vulnerabilidades en la seguridad de la región del Indopacífico», declaró el ministro de Defensa japonés, Shinjiro Koizumi, en una rueda de prensa tras reunirse con su homólogo australiano, Richard Marles, en Tokio.

Así se pronunció también el titular de la cartera ministerial de Australia, que subrayó que los últimos lanzamientos de misiles balísticos por parte de Corea del Norte «son un recordatorio de los desafíos a los que se enfrentan» los países del Indopacífico.

En este sentido, Koizumi afirmó que el encuentro entre ambos «fue sumamente oportuna, ya que transmitió un importante mensaje para llamar la atención» de sus aliados sobre esta región.

En declaraciones realizadas antes de su encuentro bilateral, Koizumi incidió en que «es crucial que la estrecha cooperación» entre Japón y Australia funcione «como una potente capacidad de disuasión en la región, dado el grave entorno de seguridad y la creciente incertidumbre».

En particular, en el ámbito militar, puesto que, según Marles, los ejercicios militares entre sendas Fuerzas Armadas «están en el punto más alto». «Estamos presenciando una transformación en la cooperación entre nuestras dos industrias de defensa», agregó.

Con todo, aseveró que Japón es el país con el que Australia tiene «la alineación estratégica más estrecha, y afrontar juntos los desafíos del mundo actual es de vital importancia» para las autoridades australianas. EFE

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