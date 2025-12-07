Japón y Australia mantendrán reuniones anuales de defensa ante «deterioro» de la seguridad

Tokio, 7 dic (EFE).- Los ministros de Defensa de Japón y Australia se comprometieron este domingo a mantener reuniones anuales para reforzar su cooperación en el Indopacífico, ante el «deterioro» de la situación de seguridad en la región, según un comunicado conjunto.

Al término de su reunión en Tokio, el ministro japonés, Shinjiro Koizumi, y el australiano, Richard Marles, dijeron que mantendrán «reuniones a nivel ministerial, al menos anualmente o según sea necesario, con la participación de las partes pertinentes que apoyan la alineación de las políticas de defensa y la cooperación».

Los responsables hicieron especial énfasis en el estrecho de Taiwán y los mares de China Oriental y Meridional, destacando su rechazo a «cualquier intento unilateral de modificar el ‘statu quo’ mediante la fuerza», sin mencionar explícitamente a China.

Koizumi y Marles destacaron también la importancia de cooperar con Estados Unidos para mantener la «disuasión» en la zona, y de incluir a países «afines», como Filipinas.

Los ministros mantuvieron este domingo una reunión en Japón, poco después de que Koizumi, de madrugada, denunciase un incidente en el que cazas chinos apuntaron su radar de forma intermitente contra aeronaves militares japonesas en la víspera.

Durante la reunión, en declaraciones a la prensa, Marles calificó lo sucedido de «extremadamente preocupante» y destacó que también Australia ha experimentado «acontecimientos preocupantes» con China, según recoge el medio japonés Nikkei.

Koizumi, por su parte, aseguró que su país responderá con «calma» para «mantener la paz y la estabilidad en la región», en medio de la tensión diplomática con Pekín a cuenta de unas declaraciones de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, sobre Taiwán.

Antes de su reunión, los ministros supervisaron sistemas de defensa aérea en la sede del Ministerio de Defensa nipón y trataron la cooperación en defensa entre ambos países, después de que Australia se comprometiera en agosto a adquirir 11 fragatas japonesas Mogami para renovar su flota. EFE

