Japón y Corea del Sur, comprometidos con la desnuclearización de la península coreana

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Los ministros de Defensa de Corea del Sur y Japón reafirmaron el domingo el compromiso de sus países con la desnuclearización de la península coreana, pese a los anuncios de Pyongyang de aumentar su arsenal atómico.

Los ministros se reunieron luego de que el líder norcoreano, Kim Jong Un, prometiera fortalecer la capacidad defensiva de su país, incluyendo dotar a su marina de armas nucleares.

El ministro surcoreano de Defensa, Ahn Gyu-back, recibió en Seúl a su par japonés, Shinjiro Koizumi, quien realiza una visita de dos días en la que ambos países discuten formas de profundizar la cooperación militar.

Seúl y Tokio son aliados de seguridad de Estados Unidos, pero la cooperación entre sus fuerzas armadas se ha visto limitada por las tensiones históricas derivadas del mando colonial japonés en la península coreana a inicios del siglo XX.

Pero ambos «reafirmaron su compromiso con la completa desnuclearización de la península coreana y el establecimiento de la paz duradera, y acordaron continuar la cooperación bilateral (…) y trilateral entre Corea del Sur, Japón y Estados Unidos», según un comunicado surcoreano emitido al final del encuentro.

Los dos países celebraron en las últimas semanas sus primeros ejercicios militares conjuntos de búsqueda y rescate en nueve años.

kjk/abs/mas/jvb

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