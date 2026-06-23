Japón y EE.UU. conversan sobre el yen tras rozar mínimos históricos en casi cuarenta años

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Tokio, 23 jun (EFE).- La ministra de Finanzas japonesa, Satsuki Katayama, afirmó este martes que Japón y Estados Unidos tomarán medidas firmes en el mercado de divisas «siempre que sea necesario», tras mantener conversaciones con su homólogo estadounidense, Scott Bessent, ante la caída del yen hasta rozar mínimos históricos en casi 40 años.

«Japón y EE. UU. han acordado tomar medidas firmes siempre que sea necesario. En ese sentido, no hay ninguna duda», afirmó la ministra nipona en declaraciones a los medios recogidas por la agencia local de noticias Jiji Press.

Según el citado medio, Katayama mantuvo el lunes conversaciones con el secretario del Tesoro estadounidense, dirigidas a la actual situación en los mercados financieros mundiales tras una tendencia a la venta de yenes y la compra de dólares, ante las expectativas de subidas de los tipos de interés en Estados Unidos.

Esto llevó a la divisa japonesa a situarse en la noche del lunes en torno a los 161,90 yenes por dólar, nivel no visto desde hace dos años y muy próximo al mínimo histórico registrado hace casi 40 años, que se alcanzaría de superar los 161,96 yenes.

En la mañana del martes, tras conocerse que la ministra nipona había mantenido conversaciones con el secretario del Tesoro estadounidense, el yen se revalorizó brevemente hasta alrededor de 161 yenes por dólar, ante la expectativa de una posible intervención cambiaria para corregir la debilidad de la moneda japonesa.

La última vez que las autoridades japonesas confirmaron oficialmente una intervención en el mercado de divisas fue en mayo de 2026, cuando destinaron 11,73 billones de yenes (unos 73.600 millones de dólares) para frenar la persistente debilidad del yen frente al dólar. EFE

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