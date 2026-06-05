Japón y EE.UU. lanzan una alianza de investigación en IA de 1.000 millones de dólares

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Tokio, 5 jun (EFE).- Los gobiernos de Japón y Estados Unidos lanzaron una alianza de investigación sobre inteligencia artificial (IA) con inversiones de 1.000 millones de dólares (alrededor de 861.200 euros), en el marco de la ‘Misión Génesis’ impulsada por Washington, según confirmó este viernes Tokio.

El portavoz del Gobierno nipón, Minoru Kihara, explicó en una rueda de prensa que este acuerdo supone un plan de inversión estratégica para los próximos cinco años, en el marco de la «rápida y radical transformación» de la metodología de la investigación científica con motivo de la incorporación de la IA en el sector.

Kihara indicó que el Ejecutivo nipón apostó por implementar una «IA para la ciencia» intersectorial, al tiempo que avanzan en la cooperación internacional, con el objetivo de establecerse como «líderes a nivel mundial» y asegurar la «superioridad internacional y autonomía estratégica» de Japón.

En virtud de esta alianza, equipos conjuntos de científicos japoneses y estadounidenses, así como sus principales instituciones de investigación, colaborarán estrechamente en materia de tecnología, al poner en común algunas de sus instalaciones, recursos informáticos y conocimiento técnico.

Con esta alianza, Tokio se convierte en el primer socio internacional del proyecto del presidente estadounidense, Donald Trump, representando «una de las colaboraciones científicas y tecnológicas más importantes» entre ambos países, según destacó el Departamento de Energía estadounidense en un comunicado, donde apuntó a que cada uno invertirá 500 millones de dólares en un plazo de cinco años.

«Esta alianza reúne a dos de las mayores potencias científicas del mundo para acelerar los descubrimientos y lograr avances que darán forma al futuro», dijo el subsecretario de Ciencia del Departamento de Energía de Estados Unidos, Darío Gil, que es también el director del mencionado proyecto.

Por su parte, el viceministro de Coordinación de Políticas del Ministerio de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología de Japón, Yasuyoshi Kakita, comentó que la IA y los recursos informáticos son «esenciales» para la «excelencia en la investigación como para la competitividad industrial». EFE

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