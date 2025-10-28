Japón y EEUU firman un acuerdo sobre minerales críticos y tierras raras

Tokio, 28 oct (EFE).- Japón y Estados Unidos firmaron este martes en Tokio un acuerdo de cooperación en el sector de los minerales críticos y tierras raras enfocado en inversiones coordinadas para asegurar un suministro estable, en medio de las restricciones a las exportaciones impuestas por China.

Según el acuerdo, rubricado desde la capital japonesa por la primera ministra nipona, Sanae Takaichi, y el presidente estadounidense, Donald Trump, Tokio y Washington colaborarán para identificar proyectos de interés común para abordar las deficiencias en las cadenas de suministro de estos materiales, esenciales para el desarrollo de la tecnología moderna.

Ambas potencias se dan un plazo de seis meses para «adoptar medidas para brindar apoyo financiero a proyectos seleccionados con el objetivo de generar un producto final para su entrega a compradores en Estados Unidos y Japón y, según corresponda, países con ideas afines», de acuerdo con la Casa Blanca. EFE

