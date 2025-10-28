Japón y EEUU firman un acuerdo sobre minerales críticos y tierras raras

Tokio, 28 oct (EFE).- Japón y Estados Unidos firmaron este martes en Tokio un acuerdo de cooperación en el sector de los minerales críticos y tierras raras enfocado en inversiones coordinadas para asegurar un suministro estable, en medio de las restricciones a las exportaciones impuestas por China.

Según el acuerdo, rubricado desde la capital japonesa por la primera ministra nipona, Sanae Takaichi, y el presidente estadounidense, Donald Trump, Tokio y Washington colaborarán para identificar proyectos de interés común para abordar las deficiencias en las cadenas de suministro de estos materiales, esenciales para el desarrollo de la tecnología moderna.

Ambas potencias se dan un plazo de seis meses para «adoptar medidas para brindar apoyo financiero a proyectos seleccionados con el objetivo de generar un producto final para su entrega a compradores en Estados Unidos y Japón y, según corresponda, países con ideas afines», de acuerdo con la Casa Blanca.

Las Administraciones japonesa y estadounidense se comprometieron a ejercer como puente en la promoción del diálogo a nivel empresarial para impulsar proyectos que establezcan cadenas de suministro «nuevas y seguras», y acordaron movilizar recursos público-privados para las iniciativas.

Estos recursos incluirán «subvenciones, garantías, préstamos o capital, acuerdos de compraventa, seguros o facilitación regulatoria», y los proyectos no se limitarán al tratamiento de las materias primas, sino que incluirán productos derivados como imanes permanentes, baterías, catalizadores y materiales ópticos.

Trump y Takaichi rubricaron el acuerdo tras una cumbre en el Palacio de Akasaka de Tokio, la segunda parada de la gira asiática del presidente estadounidense, que firmó un pacto también en el sector de tierras con Malasia, su anterior parada asiática.

Los acuerdos tienen de fondo las restricciones de China a las exportaciones de tierras raras, mineral clave en la tecnología cuyo procesamiento y venta prácticamente monopoliza, como parte de su pulso comercial con EE.UU.

Además de este acuerdo, los jefes de Gobierno de Japón y EE.UU. firmaron otro documento en el que se comprometieron a implementar el acuerdo comercial que alcanzaron en julio, que fijó los aranceles recíprocos de Washington en el 15 % y dentro del cual aún está por conocerse el destino de los 550.000 millones de dólares que Tokio se comprometió a invertir en el país norteamericano. EFE

