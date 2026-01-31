Japón y Reino Unido impulsan su alianza sobre ciberseguridad, minerales críticos y energía

Tokio, 31 ene (EFE).- El primer ministro británico, Keir Starmer, y la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, anunciaron este sábado una nueva alianza estratégica en ciberseguridad, energía eólica y nuclear con la firma de varios memorandos de entendimiento, y se comprometieron a estudiar otras áreas de cooperación, como la espacial o la inteligencia artificial.

«Nuestras prioridades para esta alianza incluyen impulsar el crecimiento y la resiliencia económica» a través de tres pilares: la tecnología y la innovación, la energía y el comercio, dijo Starmer en una rueda de prensa en Tokio tras una cumbre con Takaichi en el Kantei, sede del Gobierno central japonés.

El mandatario británico señaló que Japón es un importante inversor en energías renovables británicas y dijo que ambos países ven potencial para avanzar y acelerar el despliegue de innovaciones en materia de energía eólica marina, y que potenciarán su colaboración en energía nuclear y de fusión.

Japón ha ido revisando al alza el componente de las nucleares en su mix energético en años recientes tras el apagón total a raíz del accidente de la central de Fukushima en 2011, con el objetivo de reducir su enorme dependencia de estas importaciones y lograr de forma efectiva sus metas de descarbonización.

Starmer señaló que el comercio es también un pilar fundamental en las relaciones bilaterales.

«Ambas somos naciones comerciales orgullosas. Por lo tanto, tenemos un claro interés en mantener un comercio libre y predecible, y un Indopacífico libre y abierto, para garantizar que nuestras empresas prosperen en un mundo turbulento», declaró el laborista en la comparecencia, emitida por la cadena pública japonesa NHK.

El británico dijo que el Reino Unido y Japón trabajarán para apoyar a las instituciones que contribuyen a proporcionar previsibilidad comercial, entre ellas el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés), que abogaron por seguir ampliando, y que cooperarán para crear cadenas de suministro más diversificadas, y aludieron expresamente a los minerales críticos.

Takaichi recordó, por su parte, que este año se conmemora el quinto aniversario de la firma del Acuerdo de Asociación Económica Integral entre Japón y el Reino Unido, e indicó que en el último lustro, el comercio y la inversión entre ambos países se han multiplicado aproximadamente por 1,5.

«Creo que este acuerdo ha contribuido significativamente a ello», declaró la japonesa, que destacó la tecnología química con «un área de cooperación prometedora».

La primera ministra nipona indicó, además, que ambos líderes se comprometieron a fortalecer su alianza en materia de seguridad y a acelerar el desarrollo de un nuevo modelo de caza de nueva generación, en el marco del proyecto que están llevando a cabo con Italia y que contempla su despliegue para 2035.

Starmer agradeció a Takaichi su «cálida bienvenida» y la invitó a visitar el Reino Unido este mismo año.

El británico recaló en el archipiélago japonés para una visita de una única jornada -la primera a ese país desde que llegó al poder- tras una estancia de cuatro días en China, donde se comprometió junto al presidente chino, Xi Jinping, a buscar una «alianza estratégica» estable y a largo plazo, en una nueva etapa de deshielo con Pekín tras casi dos décadas de fricción.

Japón y Reino Unido han protagonizado en años recientes un acercamiento notable en materia de defensa, precisamente ante el avance militar de China en la región del Indopacífico.

Fuentes gubernamentales japonesas afirmaron que los líderes tenían previsto abordar la reciente tensión entre Tokio y Pekín en su encuentro, pero ninguno de ellos aludió públicamente al tema. EFE

