Japonesa TEPCO volverá a reactivar el lunes la mayor planta nuclear del mundo tras retraso

3 minutos

Tokio, 6 feb (EFE).- La compañía eléctrica japonesa TEPCO (Tokyo Electric Power Company) planea volver a reactivar el reactor número 6 de la central nuclear de Kashiwazaki-Kariwa (KK), la mayor del mundo por capacidad, el lunes 9 de febrero, con vistas a comenzar operaciones comerciales a partir del 18 de marzo, casi un mes después de la fecha prevista, confirmó este viernes la empresa.

En una rueda de prensa desde la central, ubicada en la prefectura japonesa de Niigata (centro), el responsable del complejo, Takeyuki Inagaki, explicó que la compañía ha revisado de arriba abajo todos los componentes del reactor, después de que una alarma en el sistema de monitorización de las barras de control obligara a suspender su reactivación hace apenas dos semanas.

Una vez identificada la causa del fallo, relacionado con un ajuste incorrecto de las alarmas, la empresa planea volver a activar el reactor el lunes, aumentando gradualmente la cantidad de energía generada hasta retomar las operaciones comerciales a partir del 18 de marzo, tres semanas después de la fecha prevista inicialmente.

El viceportavoz gubernamental japonés Kei Sato pidió a la empresa «garantizar la seguridad» y ofrecer información constante a las autoridades locales y a los residentes de la zona, durante una rueda de prensa este viernes.

«Esperamos que la reactivación se lleve a cabo priorizando la seguridad», apuntó el portavoz.

TEPCO ya reinició la planta el 21 de enero, quince años después de su clausura en 2011 a raíz del accidente nuclear de Fukushima, pero se vio obligada a apagar el reactor tras detectar una alarma en el sistema de monitorización de las barras de control, que permiten regular su potencia y son esenciales para su seguridad.

Es la primera vez que TEPCO, que gestionaba la central de Fukushima antes del desastre, reactiva una de sus plantas desde el accidente atómico, provocado por el fuerte terremoto y posterior tsunami que azotaron el noreste de Japón el 11 de marzo de 2011.

Los reactores 6 y 7 de Kashiwazaki-Kariwa ya pasaron las revisiones para su reactivación en 2017, pero posteriormente se ordenó a la central permanecer inoperativa por fallas en la seguridad contra ataques terroristas.

En diciembre de 2023 se dio el visto bueno a las medidas adoptadas y desde entonces TEPCO viene realizando los trámites necesarios para poner ambos en marcha.

Por su capacidad de más de 8.000 megavatios (MW), la planta de Kashiwazaki-Kariwa es una pieza clave en el plan de suministro energético de TEPCO y va en línea con la estrategia promovida por el Ejecutivo japonés de Sanae Takaichi de impulsar las nucleares con vistas a alcanzar sus objetivos de reducción de emisiones. EFE

