Jara, la exministra comunista de Boric que busca frenar el avance ultra en Chile

Meritxell Freixas

Santiago de Chile, 13 nov (EFE).- Histórica militante comunista, abogada, exdirigente estudiantil y exministra, Jeannette Jara lidera las encuestas para las elecciones presidenciales de Chile al frente de la coalición progresista más amplia de la historia del país, con la que busca frenar el avance de la ultraderecha.

De 51 años, nacida y criada en Conchalí, una de las zonas más humildes del norte de Santiago, es la mayor de cinco hermanos y en su infancia y juventud vivió «décadas de carencias, de lidiar con la búsqueda de empleo de sus padres y endeudarse con créditos para poder estudiar», cuenta la periodista Alejandra Carmona en el libro ‘Jeannette’.

«Jamás imaginé que sería candidata a la Presidencia. No porque creyera que no podía, sino porque es poco habitual que alguien que viene de El Cortijo, en Conchalí, llegue a abrir las puertas de la casa de Gobierno», dijo la candidata el martes en su cierre de su campaña.

Jara ganó las primarias presidenciales con el 60 % de los votos contra la también exministra de Gabriel Boric, la socialdemócrata Carolina Tohá, un triunfo que representó una de las mayores victorias electorales en la historia del Partido Comunista chileno (PC).

«Su origen social, el saber que las cosas son difíciles, que todo se complica, es lo que más la ha marcado, incluso más que el partido», dice a EFE el historiador Cristian Pérez, de la Universidad de Playa Ancha.

Empática y negociadora

Su primera aparición pública fue como líder estudiantil de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago (Feusach), una de las universidades estatales más combativas del país, desde donde encabezó extensas huelgas contra el Gobierno del democristiano Eduardo Frei (1994-2000).

«En un escenario donde las izquierdas estaban todavía bien disgregadas, algunas reivindicando formas más violentas de manifestación, Jara logró dirigir con mucha fuerza», recuerda a EFE Fernando Carmona, quien fue parte del equipo de la candidata al inicio de la campaña y la conoce desde su etapa universitaria.

Militante comunista desde los 14 años, recientemente anunció que, de llegar a la Presidencia, «suspenderá o renunciará» al partido como señal de que representa a «una coalición mucho más amplia».

Considerada una figura menos dogmática que otros líderes comunistas, no era la primera opción de la dirección del partido, con la que públicamente ha mantenido diferencias, como cuando admitió que en Cuba hay presos políticos y el presidente de la formación, Lautaro Carmona, la contradijo públicamente.

Su carrera en el sector público comenzó en la segunda Administración de la expresidenta Michelle Bachelet (2014-2018), cuando fue nombrada subsecretaria de Previsión Social. Desde entonces mantienen una relación de afinidad política y personal y, a menudo, se las compara por su estilo empático y cercano.

Tras esa experiencia, en la que demostró su capacidad de diálogo con empresarios y sindicatos, fue propuesta para asumir, en el Gobierno de Boric, el Ministerio de Trabajo, cartera que no estaba en manos del PC desde 1973.

Como ministra destacó por su habilidad negociadora en leyes clave para el Ejecutivo, como la reforma de las pensiones, la reducción de la jornada laboral a 40 horas o el aumento del salario mínimo.

«El acuerdo alcanzado para la reforma previsional la catapultó», afirma a EFE el politólogo Octavio Avendaño, de la Universidad de Chile, porque logró «un consenso transversal con apoyo del oficialismo, del empresariado y de la derecha».

En la promulgación de la ley, que Chile esperaba desde hacía una década, Jara bailó y celebró mientras el público coreaba «¡Presidenta, presidenta!», cuando su candidatura aún ni siquiera se discutía.

Favorita para primera vuelta

Jara, que lidera una coalición que abarca desde democristianos hasta comunistas, es quién llega mejor posicionada a los comicios y, según los últimos sondeos publicados antes de la veda electoral, ganaría el 16 de noviembre, pero sin los votos suficientes para ganar en primera vuelta.

Aunque en la campaña ha intentado desmarcarse de Boric y ha dicho que tiene un «estilo» distinto, como candidata del Gobierno tiene el desafío de superar los apoyos al oficialismo, que no han logrado superar el 30 %.

«La campaña ha tenido varios desaciertos, sobre todo al principio -opina Avendaño-. Se mostró como una persona que no tiene manejo comunicacional, y eso no ha sido capaz de revertirlo».

La mayoría de las encuestas vaticina que Jara se enfrentaría en el balotaje del 14 de diciembre al ultraderechista José Antonio Kast, aunque en las últimas semanas ha acortado distancia con el libertario de extrema derecha Johannes Kaiser y con la candidata de la derecha tradicional, Evelyn Matthhei.

«No es una elección más. Lo que está en juego es muy importante», concluyó Jara en el cierre de campaña. EFE

