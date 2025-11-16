Jara: «Nos costó mucho recuperar la democracia para que hoy se ponga en riesgo»

Santiago de Chile, 16 nov (EFE).- La izquierdista Jeannette Jara, que este domingo se impuso en primera vuelta por muy poco margen al ultraderechista José Antonio Kast, dijo que Chile es un país «con mucho futuro y esperanza» y pidió cuidar la democracia para no ponerla «en riesgo» de cara a la segunda vuelta del 14 de diciembre.

«La democracia hay que cuidarla y valorarla. Nos costó mucho recuperarla para que hoy se ponga en riesgo», dijo Jara, que consiguió un 26,6 % de los votos, seguida de Kast, con el 24,25 %, con el 50 % de los sufragios escrutados. EFE

