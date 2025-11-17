Jara: «Nos costó mucho recuperar la democracia para que hoy se ponga en riesgo»

Santiago de Chile, 16 nov (EFE).- La izquierdista Jeannette Jara, que este domingo se impuso en primera vuelta por muy poco margen al ultraderechista José Antonio Kast, dijo que Chile es un país «con mucho futuro y esperanza» y pidió cuidar la democracia para no ponerla «en riesgo» de cara a la segunda vuelta del 14 de diciembre.

«No olvidemos lo bueno que somos como país, no dejemos creer que no lo somo. Somos un país inmenso, grande, hermoso, solidario y con mucho futuro y esperanza», aseguró Jara.

La exministra de Trabajo del actual Gobierno de Gabriel Boric se impuso con el 26,6 % de los votos, mientras que el abogado ultracatólico logró el 24,15%, con más del 77 % de los votos escrutados.

El resultado es bastante más ajustado de los que pronosticaban los sondeos antes de la veda electoral, que le daban a Jara una victoria por encima del 30 %.

Sin mencionar explícitamente a su contrincante, la militante comunista ha dicho que «la democracia hay que cuidarla y valorarla».

«Nos costó mucho recuperarla para que hoy se ponga en riesgo», indicó Jara, que recordó la «campaña horrible» llevada a cabo en redes sociales por perfiles ultraderechistas ligados a Kast contra la candidata de la derecha tradicional, Evelyn Matthei, quinta en los comicios.

«Esos hechos en política no se pueden permitir», agregó la abogada y administradora, de 51 años.

Aunque en la campaña ha intentado desmarcarse de Boric y ha dicho que tiene un «estilo» distinto, para la segunda vuelta tiene el desafío de no ser solo la candidata del Gobierno y multiplicar los apoyos del oficialismo, que no ha logrado superar el 30 % en aprobación.

También tiene el reto de vencer el sentimiento de anticomunismo que existe en parte de la sociedad chilena y que tanto la ultraderecha y la derecha tradicional han buscado fomentar durante esta campaña.

Kast ya cuenta con el apoyo del ultraderechista Johannes Kaiser y de Matthei, cuarto y quinto, y todavía está en el aire para quién pedirá el voto el economista populista Franco Parisi, la gran sorpresa de la noche. EFE

