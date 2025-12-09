Jara y Kast se preparan para su último cara a cara antes de las presidenciales de Chile

2 minutos

Santiago de Chile, 9 dic (EFE).- La candidata del progresismo chileno, la izquierdista Jeannette Jara, y el ultraderechista José Antonio Kast se preparan para enfrentar esta noche el último debate antes de la segunda vuelta presidencial del domingo, que decidirá quién toma el relevo de Gabriel Boric en La Moneda.

El debate es organizado por la Asociación Nacional de Televisión (Anatel) y será transmitido a partir de las 21:00 hora local por varios canales de televisión abierta.

Aunque la exministra comunista ganó la primera vuelta con el 26,9 % de los votos, es el ultraconservador quien llega mejor posicionado a los comicios y, según los últimos sondeos publicados antes de la veda electoral, obtendría una cómoda victoria, respaldado por la derecha tradicional de la excandidata Evelyn Matthei y la extrema derecha más radical de Johannes Kaiser, con lo que sumaría más del 50 %.

La recta final de la campaña ha adoptado un tono más controversial que la primera parte, pero ha mantenido como temas principales la seguridad y la migración, principales preocupaciones ciudadanas, con polémicas propuestas como la amenaza del ultraconservador de expulsar a los 330.000 migrantes en situación irregular que residen en el país suramericano.

Jara, que lidera una inédita coalición que abarca desde los democristianos hasta el Partido Comunista (PC), ha intentado convencer al elector indeciso, que no quiere entregar su voto a la extrema derecha pero duda de su candidatura por su militancia comunista y la impopularidad del Gobierno saliente, del que fue ministra de Trabajo.

Un grupo decisivo que podría poner en duda la eventual mayoría de Kast son los votantes del excandidato Franco Parisi, populista de derecha que obtuvo el 19 % de los apoyos. Sin embargo, sus militantes resolvieron en una polémica consulta interna –que no transparentó el total de votantes– votar nulo o en blanco en el balotaje.

La campaña electoral concluye el 11 de diciembre y para esta semana hay programados multitudinarios cierres de los principales candidatos en Santiago.

Más de 15,6 millones de electores están llamados a votar en unas elecciones presidenciales con voto obligatorio.

El presidente que salga de las urnas asumirá el poder el 11 de marzo y tendrá que lidiar con un Legislativo sin fuerzas mayoritarias, donde el bloque de derecha y ultraderecha está a dos diputados del 50 % en el Congreso y donde los votos del populista de derecha serán clave. EFE

