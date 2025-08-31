Jardine reconoce que América debe mejorar contundencia para dejar de sufrir

2 minutos

México, 31 ago (EFE).- El brasileño André Jardine, entrenador del América del fútbol mexicano, reconoció este sábado que su equipo debe ser más contundente en ofensiva para no sufrir en partidos que debe definir por mayor diferencia

«En el primero tiempo fuimos muy dominantes, creamos varias oportunidades de gol, pero cometimos el pecado de no llevarnos al menos un gol más al descanso y eso nos puede costar caro. Debemos mejorar en la contundencia», dijo el técnico al final del triunfo 2-0 ante el Pachuca en la séptima jornada del Apertura 2025.

En este duelo, el América dominó, tuvo mayor posesión de balón y llegadas a portería. Se llevó la victoria con las anotaciones del chileno Igor Lichnovsky y del francés Allan Saint-Maximin. Pachuca generó un par de opciones, pero sin puntería.

Jardine destacó el buen trabajo del Pachuca, que es dirigido por Jaime Lozano, en la segunda mitad, en la que pudo empatar el juego, de no ser por las buenas intervenciones del guardameta Ángel Malagón.

«En el segundo tiempo ellos equilibraron, es un equipo muy bien dirigido por Lozano, por eso está en los lugares altos del torneo. Sabíamos que iba a ser así, nos generaron algunas opciones de gol, pero Malagón reaccionó bien y fue referente en momentos importantes», explicó.

El estratega que ha llevado a su equipo a cuatro finales de liga de manera consecutiva, aceptó que a pesar de las fallas, el funcionamiento de su equipo lo pone más cerca del ritmo que busca para la fase final del certamen.

«Es una victoria importante porque nos permite seguir arriba en la tabla, pero también porque nos permite tomar forma y vernos mejor en ese camino que llevamos hacia la fase final del torneo, aunque aún falte un buen trecho», concluyó.

La victoria mantuvo a las Águilas en el segundo lugar de la tabla, con 17 unidades, a un punto del líder Monterrey. El equipo de Jardine se mantiene sin derrota; suma cinco triunfos y dos empates.

En la octava jornada del Apertura el América recibirá al Guadalajara el próximo 13 de septiembre, en el clásico del fútbol mexicano.EFE

